Tırsan’dan 10 adet tenteli perdeli Maxima Plus SCS X+ treyler

06 Mart 2019, 13:21

Sektördeki 30 yıllık tecrübesiyle, Türkiye ve Avrupa arasında taşıma hizmeti sunan Can Uluslararası Nakliyat, tercihini yine Tırsan’dan yana kullanarak, filosuna 10 adet Tırsan Tenteli Perdeli Maxima Plus SCS X+ treyler ekledi.

Tırsan, Türkiye’nin yanı sıra, 55’den fazla ülkedeki müşterilerinin rekabet gücünü, kaliteli ürün ve hizmetleri ile artırmaya devam ediyor. Geniş ürün gamı ve müşteri odaklı yaklaşımıyla firmaların uzun soluklu iş ortağı olan Tırsan, Eskişehir merkezli Can Uluslararası Nakliyat ile olan iş birliğini, 10 adet Tırsan Tenteli Perdeli Maxima Plus SCS X+ teslimatıyla güçlendirdi. Düzenlenen teslimat törenine, Tırsan Treyler Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, Can Uluslararası Ağır Nakliyat şirket ortakları Faruk Can, Ömer Can ve Tırsan Treyler Yurt İçi Satış Yöneticisi Osman Keleş katıldı.













Perdeli Maxima Plus, sahip olduğu seviyeli çatı kaldırma sistemi sayesinde; farklı çekici pleyt yüksekliklerine uyum sağlayarak 2.750, 2.800, 2.850 ve 2.900 mm iç net opsiyonları ile maximum yükleme imkanı sunuyor ve yükleme esnasında 500 mm ekstra kaldırma özelliği ile operasyonel hız ve verimlilik avantajı sağlıyor. Ayrıca, 7,200 kg forklift aks yüküne dayanımlı taban özelliği ile pazardaki en dayanıklı tabanı sunan Tenteli Perdeli Maxima Plus, şasi ve çelik aksamlarının çinko tri-elektron metoduna göre kataforez (KTL) kaplamalı oluşu sayesinde ürünleri 10 yıl pas yürümezlik garantisi altına alıyor.











Teslimat töreninde konuşma yapan Tırsan Treyler Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, “Tırsan olarak, dünyanın her yerindeki müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre araç geliştiriyor ve üretiyoruz. Özellikle rekabet koşullarının giderek zorlaştığı bu dönemde dayanıklı, geniş opsiyonlu ve verimli ürünlerimizle Türk nakliye firmalarının rekabet gücünü artırmaya devam ediyoruz. Sahip olduğumuz geniş satış sonrası hizmetlerimizle müşterilerimizi operasyon süreçlerinde de yalnız bırakmıyoruz. Tercihini Tırsan’dan yana kullanan Can Uluslararası Nakliyat’ın ürünlerimizden memnun kalarak, yeniden bizi tercih etmesinden büyük mutluluk duyuyoruz ve iş birliğimizin uzun yıllar süreceğine inanıyoruz” açıklamalarında bulundu.Törende konuşan Can Uluslararası Nakliyat ortağı Faruk Can, yeni büyüme hedefleri doğrultusunda filolarını güçlendirme kararı aldıklarını ve bunun için de en doğru tercihin Tırsan olduğunu vurgulayarak, “Filomuzdaki Tırsan araçlarından çok memnun kaldığımız için tercihimizi yine Tırsan’dan yana kullandık. Kalitesi, verimliliği ve sunduğu ticari avantajların yanı sıra Tırsan, satış sonrası servis hizmetleriyle de fark yaratıyor. Son olarak filomuza kattığımız Tırsan Tenteli Perdeli Maxima Plus SCS X+ treylerlerin özellikle arka baba açılır opsiyonu, operasyonel işlerimizde bize büyük avantaj sağlayacak ” dedi.Can Uluslararası Nakliyat ortağı Ömer Can ise şirketin faaliyetlerinden bahsederek, şunları kaydetti: “1995 yılında Eskişehir'de kurulan şirketimiz, gümrüklü ve gümrüksüz depolama alanlarıyla müşterilerine tedarikten üretime, nakliye hizmetlerini en hızlı ve problemsiz şekilde yerine getirmeyi amaçlıyor. Yüksek standartlara sahip genç filomuzla tüm Avrupa ülkelerine lojistik hizmeti sağlıyoruz. Filomuza kattığımız yeni Tırsan araçlarıyla 2019’da daha hızlı büyüyeceğiz.”Tırsan Perdeli Maxima Plus, patentli K-Fix sistemi sayesinde, yüklerin en güvenli şekilde taşınması sağlıyor. Televre üzerindeki her biri 2,5 ton kapasiteli toplam 236 adet yük bağlama noktası sayesinde, 500’den fazla yükleme kombinasyonu sunan Tırsan Perdeli Maxima Plus’ın üst yapısı ve perdeleri Code XL standartlarına %100 uyum sağlıyor.