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Renault’dan taksit fırsatı

Renault’dan taksit fırsatı

Tarih 06 Mart 2019, 11:45

Renault’dan 30.000TL peşinat ve1.500TL’den başlayan taksit fırsatı

Renault,Mart ayında tüm binek ve hafif ticari modellerinde avantajlı fiyatlar* ve artan ödemeli kredi seçenekleri sunuyor.

Müşteriler, artan ödemeli kredi kampanyası kapsamında 30.000TL peşinat ve aylık 1.500TL’den başlayan taksit seçenekleri ile Renault sahibi olma fırsatı buluyor. Kampanya dahilinde Clio HB modeline 30.000TL peşinat ile 1.500TL’den başlayan taksitlerle sahip olunabiliyor. Megane Sedan’da 35.000TL peşinat ile 2.000TL aylık taksit avantajı sunulurken Captur modeli için 40.000TL peşinat ile 2.000TL aylık taksit bulunuyor.  Kampanyada Kadjar ise 55.000TL peşinat ve 3.000TL gibi cazip aylık ödeme seçenekleri ile satışa sunuluyor. Artan ödeme seçeneği için 1,99 faiz oranı yer alıyor. 

Müşteriler, #hayırlıolsunhashtagli kampanyada bir yıl uzatılmış garanti hakkının yanı sıra Renault Kasko’da anında 1.000TL indirim imkanına sahip oluyor.

Artan ödemeli kredi kampanyasından yararlanmak istemeyen hafif ticari araçmüşterileri için60.000TL kredi ve 12 ay vade seçeneğiiçin sıfır faiz fırsatı devam ediyor.



 

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Yerli, milli ve ihracatçı!

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