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TAİD’de İlhami EKSİN dönemi başladı

05 Mart 2019, 16:06

TAİD (Ağır Ticari Araçlar Derneği) 14. Genel Kurulunda Yönetim Kurulu Başkanlığı’na İlhami Eksin seçildi.