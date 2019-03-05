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TAİD’de İlhami EKSİN dönemi başladı
05 Mart 2019, 16:06
TAİD (Ağır Ticari Araçlar Derneği) 14. Genel Kurulunda Yönetim Kurulu Başkanlığı’na İlhami Eksin seçildi.
Her türlü ağır ticari araç, treyler ve üst yapı üretici ve ithalatçılarını bir çatı altında toplayan Ağır Ticari Araçlar Derneği’nin (TAİD) 14’üncü Genel Kurulu yapıldı. Seçimli Genel Kurul’da Scania Genel Müdürü İlhami Eksin Yönetim Kurulu Başkanı olarak, Tırsan Yönetim Kurulu Üyesi İffet Türken Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak seçildi. Yönetim Kurulu Üyeleri ise şu isimlerden oluştu; Burak Hoşgören, İbrahim Altun, Alper Kurt, Murat Tokatlı ve Ali Saltık.
“Ticari araçlar ekonominin en önemli dinamikleridir”
TAİD Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen İlhami Eksin, Türkiye’nin, Avrupa’nın en genç ve en büyük karayolu taşıma filosuna sahip ülkeler arasında yer aldığını kaydederek “Türkiye, uluslararası rekabette lojistik alanında en önde gelen ülkelerdendir. Ağır ticari araç ile yapılan taşımacılık ise lojistikte önemli bir rol oynamaktır. Dolayısı ile ağır ticari araç pazar ekonominin bir göstergesi olarak da kabul edilmektedir. Bunun nedeni diğer sanayi dalları ve ekonominin diğer sektörleri ile çok yakından ilişkili olmasıdır. Altyapı, inşaat, tarım, ulaştırma gibi birçok sektörün ihtiyacının yanı sıra, nihai ürünlerin tüketiciye ulaşmasında da ağır ticari araçlar görev almaktadır. Birçok sektörün sürükleyicisi olan ağır ticari araç sektörü, ekonominin seyrinin de doğrudan gözlemlenebildiği bir sektör olarak dikkat çekmektedir” dedi.
Eksin; “TAİD olarak yeni dönem yönetim hedefimiz, sektörümüzün ekonomiye kazandırdığı katma değere daha fazla dikkat çekerek, paydaşlarımız ile ortak çalışmalar yapma, iş birliği geliştirme ve sektörümüz için önem arz eden konularda ortak karar almaktır. Yakın gelecekte organizasyonel anlamda tamamlayacağım dönüşüm sayesinde, sektörü raporlarla sıkça bilgilendireceğimiz, oluşturacağımız çalışma grupları sayesinde pazarın ihtiyaçlarını değerlendirip çözüm alternatifleri sunacağımız ve sektörde görev alan meslektaşların bir araya gelerek bilgi ve becerilerini paylaşacağı platformların oluşmasına sağlayacak bir yapı oluşturacağız.” şeklinde konuştu.
TAID bünyesinde; Scania, Ford-Otosan, Iveco, Karsan, Mercedes-Benz, MAN, Renault Trucks, Volvo ve Temsa gibi ağır ticari araç markalarının yanı sıra Tırsan, Koluman, Krone, Schmitz, Otokar gibi treyler, üst yapı ve yan sanayi markaları da yer almaktadır.
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