Otokoç Otomotiv’de Görev Değişimi

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05 Mart 2019, 14:08

Otokoç Otomotiv’de 10 yıldırGenel Müdür olarak görev yapan Görgün Özdemir, emekliliği sebebiyle bayrağı Araç Kiralamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İnan Ekici’ye devrediyor.

Otokoç Otomotiv Tic. ve San. A.ŞGenel Müdürü Görgün Özdemir görevini, Araç Kiralamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İnan Ekici’ye bırakacak. Genel Müdür Vekili unvanıyla görevini sürdürecek olan Ekici, 1 Temmuz 2019 itibarıyla Otokoç Otomotiv’in Genel Müdürü olacak., görev değişimine ilişkin yaptığı açıklamada; “Görgün Özdemir 20 yılı Otokoç Otomotiv’de olmak üzere Topluluğumuza 30 yıl boyunca özveri ve bağlılıkla hizmet etmiştir. Otokoç Otomotiv’de, 2009’dan berisüregelen Genel Müdürlüğü döneminde pek çok başarıya imza atmıştır. Şirketin yurt dışı yatırımı konusundaki atılımları kendisinin liderliğinde gerçekleşmiştir. Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliği görevini sürdürecek olan Görgün Özdemir’e, Topluluğumuzve Otokoç Otomotiv‘e verdiği emekler ve katkılar için çok teşekkür ediyorum. ” diye konuştu.Koç Topluluğu’nda 24 yıldır görev yapanİnan Ekici’ye de yeni görevinde başarılar dileyen Cenk Çimen, “Topluluğumuzun en köklü şirketlerinden olan Otokoç Otomotiv bugüne kadarher değişimden büyüyerek çıkmıştır. Dijitalleşmenin ve yıkıcı iş modellerinin hakim olduğu günümüz dünyasında, bu önemli görevi üstlenen İnan Ekici’nin de şirket stratejilerine yön vererek Otokoç Otomotiv’i geleceğetaşıyacağına olan inancım tamdır. Görev değişikliğinin Otokoç Otomotiv için hayırlı olmasını diliyorum.” diye sözlerine ekledi.İnan Ekici’nin 1 Mart 2019 tarihi itibarıyla Genel Müdür Vekilliğine geçmesi ile birlikte, Araç Kiralama Direktörlüğünü yürütmekte olanSabri Çimen,Otokoç Otomotiv Araç Kiralamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü mezunu olan İnan Ekici, Londra City, Koç, Insead, Stanford ve Harvard Üniversiteleri’nde Liderlik, Yönetici Geliştirme, Makro Ekonomi, İnsan Kaynakları ve İşletme konularında eğitim aldı. Kariyerine 1994 yılında başlayan Ekici, Ford Otosan’da Bölge Satış Müdürü olarak çalıştı. 2001 - 2005 yılları arasında Adana ve Ankara illerinde Otokoç Şube Müdürü olarak görev yaptı, 2005 yılından itibaren Avis, Avis Filo, Budget ve Zipcar araç kiralama ve Otokoç 2. El operasyonlarını yönetti. Türkiye, Yunanistan, Macaristan, Ukrayna, Azerbaycan, Kazakistan, Gürcistan, Kuzey Kıbrıs ve Kuzey Irak olmak üzere toplam 9 ülkeden ve satış sonrası iş birimlerinden de sorumlu olan İnan Ekici, 2018 Mart ayı itibariyle Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütüyor.Sabri Çimen 1995 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 1997’de Marmara Üniversitesi’nde Çağdaş Yönetim Teknikleri ve İstanbul Teknik Üniversitesi’nde İmalat Mühendisliği, 2008’de ise Koç Üniversitesi’nde Executive MBA üzerine yüksek lisans eğitimlerini tamamladı.2013 - 2017 yılları arasında Ford Otosan’da Fabrika Müdürlüğü görevinin ardından 2017- 2018 yılları arasında Proje Koordinasyon Direktörlüğü görevini yürüten Çimen, 2018 yılında Otokoç Otomotiv Araç Kiralama Direktörlüğü görevine getirildi. Halen Kocaeli Üniversitesi Pazarlama Bölümü’nde doktorasını sürdürmektedir.