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Tofaş’tan Cenevre’de Sportif Egea Çıkarması!
05 Mart 2019, 13:45
Avrupa’da Tipo ismiyle satışa sunulan ve geçtiğimiz günlerde Bursa’daki Tofaş fabrikasında 500 binincisi banttan inen Fiat Egea’nın yeni versiyonu ilk kez 89’uncu Cenevre Otomobil Fuarı’nda sergilendi.
Avrupa’da Tipo ismiyle satışa sunulan ve geçtiğimiz günlerde Bursa’daki Tofaş fabrikasında 500 binincisi banttan inen Fiat Egea’nın yeni versiyonu ilk kez 89’uncu Cenevre Otomobil Fuarı’nda sergilendi. Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu konuyla ilgili “2018 yılında Türkiye’nin de içinde olduğu tüm EMEA Bölgesi’nde 146 bin adet satışa ulaşan, İtalya’da ise kompakt sınıfta liderliği bırakmayan ve ülkemizde son 3 yıldır en çok tercih edilen otomobil olan Egea/Tipo, başarısını sürdürmeye devam ediyor. Kompakt sınıftaki başarılı oyuncumuz, yeni tasarım özellikleri sunan sportif versiyonlarıyla daha da güçlenerek Türkiye’yi gururlandırmaya devam edecek” yorumunda bulundu.
Tofaş’ın ürün geliştirme sürecine liderlik ettiği Avrupa’da Tipo ismiyle satışa sunulan ve geçtiğimiz günlerde 500 binincisi törenle Bursa’daki banttan inen Egea model ailesinin yeni üyesi “Sport”, Cenevre Otomobil Fuarı’nda görücüye çıktı. Son 3 yıldır Türkiye’nin en çok tercih edilen modeli olma unvanını koruyan Fiat Egea’nın Street ve S-Design versiyonlarından sonra tanıtılan yeni versiyonu “Sport”, kendine özgü tasarım özellikleriyle ön plana çıkıyor.
İlk kez Cenevre’de gösterimi yapılan Fiat Tipo/Egea Sport ile ilgili olarak Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu “Egea, 2018 yılında Türkiye’nin de dâhil olduğu; Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’yı kapsayan EMEA Bölgesi’nde 146 bin adet satışa ulaştı. İtalya’da geçtiğimi yıl 40 bin adetten fazla müşterinin tercihi olarak, yine kompakt sınıfta liderliği bırakmayan Egea/Tipo, yurt içi ve yurt dışı pazarlarda başarısını sürdürmeye devam ediyor. Kompakt sınıftaki başarılı oyuncumuz, yeni tasarım özellikleri sunan versiyonlarıyla daha da güçlenerek Türkiye’yi gururlandırmaya devam edecek” yorumunda bulundu.
En sportmen Egea!
Bursa’daki Tofaş fabrikasında üretilerek Avrupa pazarlarında ve Türkiye’de satışa sunulacak olan Egea Sport; yeni ön ve arka tampon tasarımı ve ve difüzörleriyle dikkat çekiyor. Fiat Egea Sport’a özel olarak yeni marşpiyel eklentileri ve spoyler de ekleniyor. Kapı kolları, ayna kapakları ve radyatör ızgarası parlak siyaha boyanan Egea Sport’ta 18 inçlik jantlara, LED gündüz farlarına ve Bi-Xenon farlara yer veriliyor. İç mekânda ise yine Sport için özel olarak hazırlanan siyah detaylara sahip kokpit ve versiyona özel koltuklar, otomobili diğer kardeşlerinden ayırıyor.
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