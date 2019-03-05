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Tofaş’tan Cenevre’de Sportif Egea Çıkarması!

05 Mart 2019, 13:45

Avrupa’da Tipo ismiyle satışa sunulan ve geçtiğimiz günlerde Bursa’daki Tofaş fabrikasında 500 binincisi banttan inen Fiat Egea’nın yeni versiyonu ilk kez 89’uncu Cenevre Otomobil Fuarı’nda sergilendi.