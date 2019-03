Özbabacan, filosunu Iveco Stralis ile güçlendirdi

Anasayfa » Piyasa

05 Mart 2019, 13:28

Iveco, Özbabacan Uluslararası Nakliyat’a satışını gerçekleştirdiği 10 adet Stralis çekiciyi teslim etti.

Özbabacan 1995 yılında Türkiye’nin dış ticaret alanında gösterdiği gelişmeye paralel olarak lojistik sektöründe hizmet üretmek amacı ile kurulmuşturTörende söz alan Candan Gülsoy şunları söyledi. “Bugün çekici segmentinde yılın ilk önemli teslimatını gerçekleştiriyoruz, bundan da ayrıca mutluluk duyuyorum. Biz Iveco Stralis’lerde Toplam Sahip Olma Maliyetinin düşüklüğü konusunda iddialıyız. Sıra dışı bir çözüm olan Hi-SCR’nin kullanılmasıyla artık EGR’ye ihtiyaç duyulmuyor ve bu sayede sahiplik maliyetinde belirgin bir düşüş sağlanıyor. Optimize edilmiş aerodinamik, aktarma aksamı ve Hi-SCR’nin bir araya gelişiyle Euro 6’lı Stalis’ler Euro 5’li öncüllerine göre yüzde 4.5 daha az yakıt tüketiyor”.• SCR’li Stralis’lerde EGR olmadığı için aktif DPF temizliğine dolayısı ile zorunlu molalara gerek duyulmuyor.• Motorda aşırı ısınma olmadığı için motor ömrü uzuyor.• Aşırı ısınma olmadığı için yakıt taşımacılığı için engel yok• Doğru yağ kullanımı ile SCRli Stralis’lerde bakım aralıkları daha uzunGülsoylar Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Candan Gülsoy daha sonra Özbabacan yetkililerine bir plaket takdime etti.Iveco, Yeni Stralis’in tüm ana teknik alt sistemlerini yeniledi ve geliştirdi. Yeni Stralis, tamamen yeniden tasarlanmış bir aktarma organı, yeni elektrik-elektronik tasarımı, sınıfının en iyisi şanzımanı, arka aks ve arka süspansiyon, son nesil GPS ile çalışan öngörü fonksiyonları, yakıt ekonomisi için yeni özellikler barındırıyor. Ek olarak Iveco’nun geliştirdiği yeni nesil hizmetler, her model için toplam sahip olma maliyetini düşürmeyi hedefliyor. Bu da Yeni Stralis’in sunduğu özel ve ayırt edici unsurları temsil ediyor.IVECO yeni Stralis’ler ile beraber yeni nesil satış sonrası hizmetler de sunuyor. Bunlardan en önemlisi Stralis Hi Way ve XP versiyonlarında 5 yıl boyunca ücretsiz sunulan TCO Akıllı Rapor. Kullanıcıya, filo sahibine mail yolu ile her hafta ya da tercih edilen sıklık ile gönderilen bu rapor aracın sürülüş tarzı, yakıt tüketimi konusunda geri bildirim veriyor. Filo yöneticisi filosundaki şoförlerin sürüş eğitim ihtiyacını da bu raporların sonuçlarına göre belirleyebiliyor.Yeni Stralis’in odaklandığı enerji yönetimi her türlü görevde ve her türlü güzergâhta toplam sahip olma maliyetinde belirgin bir düşüş sağlıyor. Yeni motorlar sürtünmeyi azaltmak ve rölantide belli bir süreden sonra motoru kapatarak enerji tasarrufu sağlamak üzere gözden geçiriliyor.Tamamen yenilenen tek redüksiyonlu arka aks, vites geometrisini geliştiriyor, sürtünmeyi azaltıyor, yakıt tüketimini optimize ediyor. Bu özellikler önceki modelle karşılaştırıldığında yakıt tasarrufunda çift haneli bir gelişme anlamına geliyor.Yeni Stralis’te kullanılan yeni nesil 12 ileri HI-TRONIX otomatik vites, ZF ile birlikte geliştiriliyor. Kategorisindeki teknolojik ilerlemenin ön saflarında yer alan vites, çarpıcı biçimde dayanıklılığını artırırken maliyetleri de düşürüyor. HI-TRONIX, vites geçiş süresini yüzde 10 azaltarak önceki nesle göre iki kat daha hızlı geçiş gerçekleştiriyor. 1.6 milyon kilometreye kadar dayanıklı, gürültünün 6 desibel azaltılmasıyla gece görevleri için ideal olan, sınıfının en iyi tork-kütle oranına sahip şanzıman aynı zamanda modüler ve servis dostu yapısıyla bakım masraflarını düşürüyor ve kolaylaştırıyor.Verimliliği artırmak ve dayanıklılık adına arka süspansiyon tamamen yeniden tasarlanıyor. Yeni tasarım daha hafif ve performansı koruyor. Hafiflik, 45 kilo daha fazla yükleme kapasitesi anlamına geliyor. Tüm metalik yüzeylerin işleme tabi tutulmasıyla aşınmaya karşı yüksek dayanıklılık sağlanırken bakım masrafları düşürülüyor.