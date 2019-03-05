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Tamamen Elektrikli Jaguar I-PACE Avrupa’da Yılın Otomobili Seçildi

05 Mart 2019, 12:52

İngiliz üretici Jaguar’ın ilk elektrikli modeli I-PACE,23 ülkeden 60 otomobil gazetecisinin değerlendirmesi sonucunda Avrupa’da Yılın Otomobili (Car of TheYear) seçildi.

Dünyanın en prestijli otomobil ödüllerinden biri olarak kabul edilen Avrupa’da Yılın Otomobili 2019 (COTY) seçmelerinde bu yılın galibi tamamen elektrikli Jaguar I-PACE oldu. Birbirinden başarılı 6 rakibini geride bırakan Jaguar I-PACE, İngiliz üreticiye de tarihindeki ilk COTY ödülünü kazandırdı. Alanında uzman, 23 ülkeden 60 otomobil gazetecisi tarafından teknik inovasyon, tasarım, performans, verimlilik ve fiyatına karşılık sunduğu değer gibi önemli başlıklar altında değerlendirilen 7 finalist otomobil arasından birinciliğe çıkmayı başaran Jaguar I-PACE, son 1 yılda kazandığı 56 ödülün en kıymetlisi olarak görülen COTY 2019’un da sahibi oldu.



Jaguar Land Rover CEO’su Prof. Dr. RalfSpeth de konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “İlk tamamen elektrikli modelimizin aynı zamanda Avrupa’da Yılın Otomobili ödülünü kazanan ilk Jaguar olması bize büyük bir gurur veriyor. I-PACE, İngiltere'de sıfırdan tasarlandı ve üretildi. I-PACE şu anda teknolojik olarak piyasadaki en gelişmiş elektrikli araç. Gerçekten tüm kuralları altüst etti. Avrupa’da Yılın Otomobili ödülünü kazanmamız, dünya standartlarındaki ekibimizin neler yapabileceğini gösterdiği gibi aynı zamanda bizim için de onur veren bir başarıyı temsil ediyor.”



Birleşik Krallık'ta tasarlanan ve geliştirilen Jaguar I-PACE, bugüne kadar 8.000'den fazla kullanıcıya teslim edildi. Tamamen elektrikli güç aktarma organları ve benzersiz alüminyum mimarisiyle sıra dışı bir sürüş deneyimi yaşatan Jaguar I-PACE, spor otomobil performansı ve SUV pratikliğini bir arada sunuyor.



Jaguar I-PACE, Almanya, Norveç ve İngiltere’de Yılın Otomobili, BBC TopGear dergisi Yılın Elektrikli Otomobili, Çin’de Yılın Yeşil Otomobili ve Autobest’in ECOBEST Ödülü de dâhil olmak üzere son bir yıl içinde dünya çapında 55 ödülün sahibi oldu.



