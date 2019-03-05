Türkiye otomotiv endüstris dış pazarlarda etkinliğini arttırmaya odaklanmış durumda

Afrika’ya da bir adet 100 ton teknik kapasitei 4LBUZ 4 dingilli, tandem akslı lowbed ile 2 adet 80 teknik kapasiteli 4LBUZ lowbed ihraç edildi.2 ila 10 aks arasında müşterilerine yapılacak işe ve çalışma koşullarına uygun çok çeşitli alçak zeminli yarı römorklar ve yükleyiciler sunan Yalçın Dorse, Bauma 2019’da da özel ürünleriyle yer alacak

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