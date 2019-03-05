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Türkiye otomotiv endüstris dış pazarlarda etkinliğini arttırmaya odaklanmış durumda

Türkiye otomotiv endüstris dış pazarlarda etkinliğini arttırmaya odaklanmış durumda

Tarih 05 Mart 2019, 12:41

Yalçın Dorse, bugün geldiği noktada ürettiği her 3 araçtan 2’sini yurt dışı müşterilerine gönderiyor.

Uzun yıllardır ihraç pazarlarında ürünlerini tanıtmak için yoğun çaba harcayan Yalçın Dorse, bugün geldiği noktada ürettiği her 3 araçtan 2’sini yurt dışı müşterilerine gönderiyor.Son olarak Avrupa bir adet 5DDUZ model 5 dingilli, uzar tip, kendinden dümenlenir lowbed; 4 adet 4YSFC model 4 dingilli lowbed; zorlu yol koşulları için tasarlanmış BPW akslı, 100 ton teknik kapasiteli  1 adet 4LBUZ model lowbed gönderildi.



Afrika’ya da bir adet 100 ton teknik kapasitei  4LBUZ 4 dingilli, tandem akslı lowbed ile 2 adet 80 teknik kapasiteli 4LBUZ lowbed ihraç edildi.

2 ila 10 aks arasında müşterilerine yapılacak işe ve çalışma koşullarına uygun çok çeşitli alçak zeminli yarı römorklar ve yükleyiciler sunan Yalçın Dorse, Bauma 2019’da da özel ürünleriyle yer alacak

 

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Üstyapi

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