Karba da yıla teslimatlarla başladı

Şasi kamyon üreticilerinin onaylı üstyapı üreticisi olarak ekipman üretimi yapan Karba Otomotiv de 2019 yılına yurt içi ve dışı siparişlerini teslim ederek başladı.

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