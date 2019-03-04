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Karba da yıla teslimatlarla başladı
04 Mart 2019, 17:48
Şasi kamyon üreticilerinin onaylı üstyapı üreticisi olarak ekipman üretimi yapan Karba Otomotiv de 2019 yılına yurt içi ve dışı siparişlerini teslim ederek başladı.
Firma Kars İl Özel İdaresi’ne 12.000 lt kapasiteli kombine kanal açma ve temizleme aracı, Küre Belediyesi’ne 11+1 m³ kapasiteli arkadan yüklemeli hidrolik sıkıştırmalı çöp aracı, Sorgun Kaymakamlığı’na 2 adet 13+1.5 m³ kapasiteli arkadan yüklemeli hidrolik sıkıştırmalı çöp aracı teslim etti. Firma bir yurtdışı müşterisine de 16+1.5 m³ kapasiteli arkadan yüklemeli hidrolik sıkıştırmalı çöp aracı gönderdi.
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