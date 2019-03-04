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Allison Savunma İçin Geliştirilen Tam Otomatik Şanzımanlarını IDEX 2019'da Tanıttı

Allison Savunma İçin Geliştirilen Tam Otomatik Şanzımanlarını IDEX 2019'da Tanıttı

Tarih 04 Mart 2019, 16:34

Allison Transmission’ın savunma araç filoları için sunduğu yenilikçi ve uygulanabilir tahrik çözümleri, geçmişten gelen deneyimle gelişiyor

IDEX 2019’da paletli ve tekerlekli askeri araç uygulamaları için Allison’un mevcutta üretilen ve yeni geliştirilen tam otomatik şanzımanları tanıtıldı.

Allison Transmission, birinci sınıf tam otomatik şanzımanlarıyla kritik görevlerde ekipleridestekliyor. Üstün performans ve olağanüstü güvenilirliğiyle tanınan Allison, dünya genelindeki askeri filoların zorlu taleplerini karşılamak için tam otomatik şanzımanlarını geliştirmeye devam ediyor.

Allison yetkilileri, Abu Dabi’deki Uluslararası Savunma Fuarı ve Konferansı’nda (IDEX), Allison teknoloji, ürün ve hizmetlerini tanıttı. Paletli araçlar için geleceğin inovasyonuolan 5290 MXR’ın yanı sıra, 3000 ve 4000 serisi şanzımanlar da Allison standında sergilendi.



Allison Transmission, 1946’dan beri askeri araçlar için tahrik çözümleri tasarlayarak üretiyor. Şanzımanlar, hafif, orta ve ağır hizmet tipi askeri tekerlekli ve paletli araçlar için uygun olarak sunuluyor. Ayrıca Allison, en zorlu şartlarda kullanılan şanzımanları tasarlamak, geliştirmek, üretmek ve desteklemek için dünyanın dört bir yanındaki araç üreticileri (OEM) ile birlikte çalışıyor. Allison, yeni tekerlekli veya paletli araçlar üreten filolar için bu uygulamalara özel olarak geliştirilen şanzımanlar uyarlayabiliyor.



Allison Transmission, ani motor yükleri ve güçteki dalgalanmaları absorbe eden, aracın ekipmanlarından, motor, tekerlekler veya paletlere kadar yıpranma ve aşınmayı azaltan bir tork konvertörü kullanıyor. Kesintisiz Güç Teknolojisi™ sayesinde aracın kalkışı ve vites geçişleri sırasında sağlanan sarsıntısız motor ivmelenmesi ile tüm güç aktarma organları korunuyor. Ayrıca, Allison şanzıman aracın kalkışında tork konvertörü kullandığından yıpranmaya yatkın bir mekanik debriyaj bulunmuyor.

Allison Transmission Savunma Programları Başkan Yardımcısı Dana Pittard; "Günümüzün global savunma güçleri, geleneksel silahlı saldırı ve savunmanın yanı sıra farklı yeni görevlerle karşı karşıya kalıyor. Giderek gelişen sorumluluklar, güvenilir ve harekete hazır araç şanzımanlarını gerekli kılıyor” diye açıkladı.

 
 

 

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