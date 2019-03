Anasayfa » Endüstri Yan Sanayi

ZF Services Türk, Marine Servis Noktaları ile Bir Araya Geldi

04 Mart 2019, 15:30

ZF Services Türk ailesi, Türkiye çapındaki marine servis noktaları ile 27 Şubat 2019 tarihinde İstanbul’da düzenlediği “ZF Marine Servis Noktaları Semineri”nde bir araya gelerek onlarla yeni ürünleri ve servis hizmetleri hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

Toplantıda “Servis Fark Yaratır” sloganı ile müşteri memnuniyetini artırmaya yönelik hedeflerini dile getiren Deniz Sevk Sistemleri Müdürü Çağlar Çolak, “Servis noktası ağımıza yeni eklenen firmalar ile çok daha hızlı ve etkin bir servis ağına sahibiz.” söylemi ile ZF Marine ailesinin büyümekte olduğuna, ayrıca süreç iyileştirmeleri ve devreye alınan yeni prim sistemine dair bilgiler verdi. Satış ekibi tarafından da yeni pazar trendleri ve sunmayı planladıkları yeni ürünlere dair bilgiler paylaşıldı.

İstanbul, İzmir, Bodrum, Göcek, Marmaris ve Antalya’dan gelen katılımcılara 2019 yılı pazarlama stratejileri konusunda bilgi veren Pazarlama Müdürü Can Akkan, yenilenen temsil standartları, müşterilere yönelik gerçekleştirilecek tanıtım çalışmaları ve servislerin dijital medya yayın plan ve beklentilerine dair görüş alış verişinde bulundu. Hatıra fotoğrafı çekimi ardından akşam yemeğine geçen katılımcılar, şirket tarihinde ilk kez düzenlenen Marine Servis Noktaları toplantısından son

derece memnun kaldıklarını dile getirdiler.



Kapsamlı ürün portföyünde tek yöne dönüşlü, çift yöne dönüşlü ve hibrit şanzımanlar, pervaneler, elektrikli dümen sistemleri, elektronik kontrol sistemleri, azimuth pervaneler, tünel tipi iticiler ve yelkenli pod pervaneleri yer alan ZF Marine ürünlerinin tasarımı, firmanın her yıl yatırıma aktardığı,

satışlarının yaklaşık %6'sı kadarlık AR-GE fonuyla geliştirilmektedir. Bu mükemmel ürünler, ZF Marine'in dünya çapındaki geniş servis ağı sayesinde 7/24 özel hizmetle desteklenmektedir.



Ticari gemiler, feribotlar, askeri gemiler, gezi tekneleri ve römorkörler gibi benzeri teknelerinin tasarım gereksinimlerini karşılayacak şekilde özel olarak yapılandırılan ZF Marine şanzımanları; sağlam, kompakt ve yüksek performanslı şanzımanlardan oluşan eksiksiz bir ürün yelpazesi ile en iyi çözümleri sunmaktadır. Yüksek kalite standardı, akıllı tasarım konsepti ve bakım kolaylığı sunan yapısı sayesinde günümüzün orta ve yüksek hızlı dizel motorlarına mükemmel uyum sağlayan ZF şanzımanları; istenen çalışma profillerinde minimum arıza kullanım maliyeti ile öne çıkmaktadır. ZF, güç aktarma organları ve şasi teknolojilerinin yanı sıra aktif ve pasif güvenlik teknolojisinde de küresel liderdir. Şirket, 40 ülkede yaklaşık 230 noktada 146.000 çalışanıyla hizmet sunmaktadır. Sevk sistemleri sektöründe önde gelen güvenilir bir ortak olan ZF Marine; motorlu yatlar, su sporu tekneleri, yelkenliler, sahil güvenlik, askeri tekneler ve polis botları, yüksek hızlı feribotlar, iş tekneleri ve ticari gemiler gibi 10 kW ile 12.000 kW arasındaki her tür deniz aracı için komple güç aktarma sistemleri ve bileşenleri tedarik etmektedir.