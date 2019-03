Anasayfa » Endüstri Yan Sanayi

İpragaz emniyetli sürüş ve yol güvenliğini vurguladı

04 Mart 2019, 14:32

İpragaz, nakliye firmaları temsilcileri ile gerçekleştirdiği buluşmanın ana gündemi, emniyetli sürüş ve yol güvenliği konuları oldu. İpragaz CEO’su Eyüp Aratay gerek İpragazlıların, gerekse iş ortaklarının emniyetininen büyük öncelikleri olduğunu vurguladı.

İpragaz Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Can Toydemir ise ‘Sıfır Kaza’ hedefi doğrultusunda yönetmelik ve standartların da ötesine geçen yoğun çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirtti.



İpragaz, 16 Şubat 2019’da nakliye ve lojistik süreçlerinde birlikte çalıştığı iş ortaklarıyla buluştu. İpragaz CEO’su Eyüp Aratay ve Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Can Toydemir’in evsahipliğinde gerçekleştirilen buluşmaya;50 nakliye firmasından 100 temsilciile, İpragaz’ın Operasyon, Lojistik, SEÇG (sağlık, emniyet, çevre, güvenlik),Gaz İkmal,Pazarlama ve İletişim departmanları katılım sağladı.İpragaz olarak iş sağlığı ve emniyetineverdikleri önemi vurgulayanİpragaz CEO’su Eyüp Aratay, “İpragaz olarak attığımız her adımda, yürüttüğümüz tüm çalışmalarda işin en doğru ve en emniyetli şekildeyapılması, kurumsal felsefemizin en temel ögesidir. Bu doğrultudaki tüm çalışmalarımızda ilgili yönetmelikler ve standartların da üzerinde bir performans sergiliyoruz. Bu konuda en hassas olduğumuz alan ise hiç şüphesiz operasyon ve lojistik süreçlerimizdir. Dolayısıyla lojistik süreçlerimizi daha da mükemmelleştirmek için en büyük destekçimiz de değerli iş ortaklarımızdır. Bu vesile ile her alanda olduğu gibi SEÇ-G konusunda da hali hazırda sergiledikleri yakın işbirlikleri vedestekleri için,bununla birlikte süreci daha da mükemmelleştirmek adına gösterecekleri hassasiyet ve gelecek katkılarıiçin şimdiden her birine tek tek teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.



Sektörde birçok alanda olduğu gibi SEÇ-G konusunda da İpragaz’ın örnek teşkil ettiğini, öncülük yaptığını belirten İpragaz Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Direktörü Can Toydemir ise “İpragaz olarak -Sıfır Kaza- hedefimiz doğrultusunda düzenlediğimiz bu buluşmalarda paydaşlarımıza, SEÇ-G konularına vermiş olduğumuz önemi tekrar vurgulama ve bilgilerimizi tazeleme fırsatı buluyoruz. Bu toplantımızda da özellikle Sürüş ve Yol Güvenliği kapsamında geçmiş performansımızı değerlendirdik ve bu alanda planladığımız çalışmalarla ilgili nakliye firmalarımızla bilgi paylaşımında bulunduk, onların da görüşlerini, katkılarını aldık. Gün sonunda katılımcılardan alınan geri bildirimlere bakıldığında, oldukça verimli ve gelecek için bizi daha da umutlandıran bir buluşma gerçekleştirdik” dedi.



İpragaz’ın operasyon ve lojistik süreçlerine ilişkin paydaşlarıyla gerçekleştirdiği toplantıdaörnek vakalar ve kazalar irdelenerek alınması planlanan aksiyonlar tartışıldı.Ayrıca 2019 yılı itibari ile nakliye firmaları ve sürücü düzeyinde uygulamaya konulacak SEÇ-G Performans Değerlendirme Sistemi hakkında detaylı bilgi paylaşıldı.



İpragaz’ın paydaş nakliye firma temsilcileri ile gerçekleştirdiği buluşma, 2018 yılında emniyetli sürüş açısından en iyi performans gösteren ve eğitimlerden en yüksek not alan sürücülerin ödüllendirilmesiyle son buldu.