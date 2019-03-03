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Pirelli, SUV’deki yükselen talebi Türkiye’de üreterek karşılayacak

03 Mart 2019, 19:23

Sağladığı geniş iç hacim ve çok yönlülük sayesinde tüm dünyada ve Türkiye’de SUV pazarı büyümeye devam ederken lastik devi Pirelli, SUV pazarının en çok satan ölçüsünü (215/65R16 98V) İzmit’teki tesisinde üreteceğini açıkladı.



Pirelli, yüksek kilometre ve hafif arazi koşulları için özel olarak tasarladığı ve ürettiği crossover ve SUV lastiği Scorpion™ Verde All Season’ın pazardaki en çok satan ölçüsünü (215/65R16 98V) Türkiye’de üretme kararı aldı. Bu kapsamda Scorpion™ Verde All Season’ın 215/65R16 98V ölçüsü ilk defa İzmit tesislerinde üretilecek.



Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de hızla gelişmekte olan SUV pazarının lastik ihtiyacını tam zamanında ve yerinde karşılayabilmeyi amaçlayan Pirelli, pazarın en çok satan ölçüsü olan 215/65R16’yı Şubat 2019 tarihi itibarıyla İzmit fabrikasında üretmeye başladığını duyurdu. Halen; Dacia Duster, Nissan Qashqai, Renault Captur, VW Tiguan gibi SUV &Crosssover pazarının en çok satılan araçları tarafından kullanılan “215/65R16” ölçüsü, Europool verilerine göre, 2018 yılında Türkiye pazarında 45.000 adetten fazla satılarak, en yakın rakibi olan 215/60R17 ölçüsünün satışlarının yaklaşık 3 katına ulaşmış bulunuyor.



SUV pazarı dünyada ve Türkiye’de büyümeye devam ediyor

Bir yandan sağladığı geniş iç hacim, diğer yandan sunduğu çok yönlülük sayesinde bütün dünya’da olduğu gibi SUV (Sport Utility Vehicle) pazarı Türkiye’de de büyümeye devam ediyor. Türk insanının SUV ve Crossover’lara ilgisi ise son yıllarda artarak devam ediyor. Geçtiğimiz 5 yılda Türkiye’de SUV segmentinde büyük bir gelişme yaşandı. SUV modellerin araç satışları geçtiğimiz 5 senede ortalama yüzde 7 artış gösterdi.Toplam araç satışları içerisindeki pazar payı ise yüzde 9’dan yüzde 17’ye yükseldi. Türkiye’de SUV segmentinde görülen bu yükseliş, Avrupa pazarına paralel şekilde ilerliyor. 2010 yılında SUV segmentinin Avrupa pazarındaki payı yüzde 8 iken günümüzde bu oran yüzde 20’lere kadar çıkmış bulunuyor.



