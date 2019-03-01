Brisa’dan Ağır Ticaride Akıllı Hizmetlerle Dönüşüm

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01 Mart 2019, 16:33

Ağır ticari lastik pazarında büyümesini sürdüren Brisa, yeni ve kesintisiz yolculuk deneyimleri için katma değerli ürün geliştirmeye ve akıllı hizmetlere odaklanıyor.

Bridgestone, Lassa ve Dayton markalarıyla Türkiye lastik pazarı lideri Brisa, 2018 yılında ağır ticari araç lastikleri pazarında katma değerli ürün ve akıllı hizmetleriyle büyümeyi sürdürdüğünü açıkladı.Şirketin Aksaray’daki akıllı fabrikasında yapılan değerlendirme toplantısında verilen bilgilere göre; küresel ağır ticari lastik pazarı istikrarlı bir şekilde büyüyor. 2018 yılında %3 artışla 208 milyon adede ulaşan ağır ticari lastik pazarının gelecek 5 yılda toplam %9 artışla 228 milyon adede ulaşacağı öngörülüyor. Türkiye’de ise, son 5 yılda %7,9 büyüyen ağır ticari lastik pazarı, 2018 yılında bir önceki yıla oranla %2,4 daraldı ve satışlar 2,4 milyon adet olarak gerçekleşti. Yerel pazarda satış rakamlarının 5 yıl içinde toplam %16 artış ile 2,8 milyon adede ulaşması bekleniyor.Brisa Pazarlama Direktörü Evren Güzel; "Türkiye ağır ticari araç lastikleri pazarı, geçtiğimiz sene yaşanan daralmaya rağmen güçlü bir potansiyel taşıyor. Ağır ticari araç parkı son 10 yılda %12,7 büyüyen Türkiye’nin Batı ve Orta Avrupa Bölgesi’nde en büyük ticari araç parkına sahip olması da bu potansiyeli güçlendiriyor. 2018’de hem yenileme hem OEM pazarının ilk tercihi olduk, sektörde en güçlü araç üreticileriyle kuvvetli iş birliğimizi sürdürdük. Bridgestone, Lassa ve Dayton markalı Türkiye’de üretilen lastiklerimizde Yerli Üretim logosunu kullanarak bu uygulamayı sektörümüzde ilk hayata geçiren şirket olduk. Lassa markamız ile sektörün lider markası konumumuzu güçlendirdik. Ticari lastik grubunda %82 yerli üretim oranına ulaştık. Dayton markamızın bölgesel segmentte %100’ünü İzmit fabrikamızda ürettik.Bununla birlikte sektör, kesintisiz yolculuk deneyimi ile yeniden şekilleniyor. Otonom sürüş ve elektrikli araçların yaygınlaşması ile başlayacak bu dönüşümle, lastik sektöründen beklentiler de değişiyor. Bu kapsamda, İzmit Fabrikamızda yer alan ve belgelendirilen ARGE Merkezimizde; daha uzun ömür, yakıt tasarrufu, yüksek yol tutuş ve çekiş kabiliyeti, düşük yuvarlanma direnci gibi teknik özelliklerde lastik geliştirmeye odaklanıyoruz. Diğer yandan filolaşmanın artması ile birlikte hizmetler de dönüşüm geçiriyor. Artık lastiğin yolculuğunu önceden tahmin edebilen sistemlere ihtiyaç artıyor ve odağımızda bu ihtiyaçlara yanıt vermek yer alıyor” diye konuştu.Brisa, sahadaki güçlü varlığı sayesinde filo müşterilerinin ihtiyaçlarını belirliyor ve özel olarak tasarladığı ‘Profleet’ hizmetleriyle 360 derece çözüm sunuyor. Filoların en büyük maliyet kalemleri olan yakıt ve lastikte fark yaratan hizmetleriyle lastik ölçümünden verimli ve güvenli sürüş eğitimlerine kadar birçok alanda çalışmalar gerçekleştiriyor. Filo müşterilerinin lastiklerini anlık olarak izliyor ve detaylı analiz ve yönlendirmelerle operasyonların sorunsuz bir şekilde yürütülmesine ve kârlılığın artmasına yardımcı oluyor.Şirket, 2019 yılında da müşterilerinin ve iş ortaklarının verimliliğini artıran, operasyon süreçlerini iyileştiren ve maliyetlerini azaltan hizmetlerine yatırım yapmaya devam edeceğini açıkladı.Brisa, filolar için geliştirdiği akıllı garaj yönetim programı TMP+ 2.0’yi baştan aşağı yeniledi ve lastik ölçümünün ötesine geçerek, filoların ihtiyaç duyduğu servis modüllerini de sisteme ekledi. Türkiye’de yalnızca Brisa’nın sunduğu dijital ve mobil bir çözüm olan TPM+2 ile filolara, lastik ve servis harcamalarının yönetimi, kayıp-çalıntı lastiklerin tespiti ve özel projeksiyon raporları sunuluyor. TMP+ 2.0 kullanıcıları 100 araçlık bir filoda yıllık ortalama 264 bin TL kazanç sağlıyor.Dünyada ağır ticari araçlara yönelik olarak geliştirilen ilk mobil servis TIR’ı Mobilfix, ağır ticari araçlara yerinde bakım ve servis hizmeti sunuyor, araç sahipleri ile filoların zamandan ve maliyetten tasarruf etmelerine ve iş sürekliliklerini korumalarına yardımcı oluyor. 2018’de Mobilfix Türkiye turnesi ile 40 filoda 1.200 araca toplam 5,4 milyon TL yakıt ve lastik ömrü tasarrufu sağlandı.Brisa, Türkiye şartlarına uygun olarak sunduğu forklift lastikleri markası Kinesis için yenilikçi bir distribütörlük modelini başlatıyor. Satış öncesi ve sonrası en iyi hizmeti sunabilmek üzere şirket, kurduğu Kinesis distribütörleri ağı üzerinden bayilerinin ürünleri temin etmesini sağlayacak. Bu sayede Brisa’nın deneyimi ve mükemmeliyetçi iş yapış biçimiyle beslenen distribütörler özel ekipman ve teknik bilgi gerektiren bu segmente yönelik hizmette uzmanlaşacaklar.Lastik kaplama sektöründe de liderliği üstlenen Brisa, shearography cihazı ile yüksek üretim teknolojisini tüm Türkiye’ye sunuyor. 2018 yılında 116.000 lastik kaplayarak her 3 lastik kaplama hizmetinden 1’inde tercih edilen şirket, filo müşterilerinin %80’ine kaplama hizmeti veriyor. Son 5 yılda 670 bin lastik kaplama hizmetiyle 550 milyon TL tasarruf sağlayan Brisa, müşterileriyle birlikte hem ekonomik hem de çevresel bir fayda yaratıyor.Brisa’nın yol yardım hizmeti Filofix, yurt içinde ve Avrupa’da 7/24 filoların yanında yer alıyor. 2018 yılı itibariyle şirket, İnci GS Yuasa Akü iş birliği sayesinde yolda kalan müşterilerine akü hizmeti de sağlamaya başladı. Sektörde bir ilk olan Filofix, 2018’de 1.352 araca %100 memnuniyet oranıyla hizmet verdi.