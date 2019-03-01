2019 model Renault Trucks D

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01 Mart 2019, 14:50

Renault Trucks, Renault Trucks D ve D Wide serilerinin 2019 versiyonlarını tanıttı.

Araçların yeni versiyonları, Euro 6 Step D motorlarıyla birlikte, geliştirilmiş aerodinamik ve sürücü konforu sunuyor. Yeni ekipmanlar ve motor iyileştirmelerinin birleşimi, önceki modellere kıyasla yüzde 7'ye varan yakıt tasarrufu sağlıyor.DTI 5, DTI 8 ve DTI 11 motorları, 1 Eylül 2019'da yürürlüğe girecek olan Euro 6 Step D yönetmeliğine hali hazırda uygun. Güncellenen Renault Trucks D ve D Wide motorlarında yeni nesil bir partikül filtresi de bulunuyor.Ayrıca DTI 5 ve DTI 8 motorları, yakıt tüketimini optimize etmek için yeni yazılımlar ile donatıldı. Çok çeşitli yardımcı donanımlar, yeni bir yağ soğutma sistemi ve düşük debili bir su pompasına sahip Renault Trucks D ve D Wide için yeniden tasarlandı.Renault Trucks tarafından deneysel Urban Lab 2 aracında kısa bir süre önce yapılan çalışma, aerodinamik optimizasyonunun kentsel alanlarda dağıtım görevi yapan araçların hem yakıt tüketimini hem de CO2 emisyonlarını azaltma konusunda en önemli etkenlerden biri olduğunu kanıtladı.Bu nedenle, Renault Trucks D ve D Wide'ın aerodinamiği, hava akışını iyileştirmek ve bu sayede yakıt tüketimini önemli ölçüde azaltmak için optimize edildi. 2019 modelinde, bu araçlara 12 ayar opsiyonuyla her tür gövdeye uyum sağlayacak şekilde uyarlanabilen yeni yan deflektörler ve tavana monte edilen ayarlanabilir yenideflektöreklendi.Daha fazla güvenlik ve sürüş konforu için Renault Trucks D ve D Wide, yeni sürücü destek sistemleriyle donatıldı. Uyarlanabilir hız sabitleme kontrolü (ACC), yoğun trafikte daha rahat bir sürüş için aracın arkasındaki minimum mesafeyi otomatik olarak korurken, aynı zamanda sürücü yorgunluğunu da azaltıyor. Entegre özelliklerden biri de ayarlanabilir hız sınırlayıcısı oluyor (ASL). Her iki sisteme ait kontroller, sürücünün kolay erişebileceği bir şekilde yerleştirildiğinden daha güvenli ve daha verimli bir sürüş imkanı sağlanıyor.Bu iyileştirmeler ve yeni ekipmanların bileşimi, önceki modeller ile karşılaştırıldığında müşterilerin yakıt tüketiminde yüzde 7'lik bir tasarruf elde etmesini sağlıyor.