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Goodyear ve Local Motors, güçlerini birleştiriyor

01 Mart 2019, 14:35

Local Motors’un ‘’Olli’’ aracına lastik tedarik eden tek marka Goodyear.

Goodyear, Local Motors ile iş birliği yaparak sekiz yolcu kapasiteli otonom servis aracı Olli için lastik testleri de gerçekleştirdi. Bu çerçevede Local Motors, Goodyear lastiklerini Olli araçlarının özel donanımı olarak seçti ve Goodyear önde gelen otonom yolcu servis aracının tek lastik tedarikçisi konumunda yer alıyor.



Goodyear test filosuna bu aracı da ekleyerek, yaklaşık 6,5 hektarlık yol ve trafik altyapısına sahip kamu-özel ortaklı araştırma ve geliştirme alanı olan Michigan Üniversitesi’nin Mcity Test Tesisi de dahil farklı lokasyonlarda gelişmiş hareket kabiliyeti değerlendirmeleri için söz konusu aracı kullanabiliyor.



Goodyear Teknoloji Müdürü Chris Helsel konuyla ilgili olarak: “Olli gibi otonom araç projeleriyle ilgili çalışmalarımız, geleceğe yönelik mobilite çözümlerimiz için kilometre taşı niteliğinde. Kullanım performansını geliştirmek ve müşterilerimize daha çok fayda sağlamak için, ilk çalıştırma, gelişmiş aracın hareket etmesi ve ortak kullanım verileri hakkında pilot programlar aracılığında çok yararlı bilgiler elde ediyoruz” dedi.



Otonom araçlarla yapılan test çalışmaları, Goodyear’ın aracı kontrol eden bir sürücü olmadığı durumlar için kullanım ve bakımla ilgili alanlarda yapılması gerekenleri belirlemesini sağlıyor. Bu çözümlere söz konusu araçlar için geleceğe yönelik lastik teknolojisi seçenekleri de dahil.



Ayrıca Goodyear’ın küresel çapta iki inovasyon merkezinden biri olan Lüksemburg’da Goodyear üç otonom servis aracı için gerekli teçhizatı sağlıyor. Araçlar, Sales-Lentz adlı otobüs firmasınca işletiliyor ve farklı yerel rotalarda sürüş başına 14 yolcuya kadar hizmet veriyor.



Bu üç servis aracında da kullanılan Goodyear lastikleri gerçek hayattaki uygulamada işletimsel verilerin toplanabilmesi için sensörlerle donatıldı. Toplanan bu veriler, Goodyear mühendisleri ve veri bilimcileri tarafından tahmini bakım ve diğer performans faydalarının haritalanması için kullanılmaktadır.



