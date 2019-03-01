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Fiat'ın yenisi Cenevre’de

Fiat'ın yenisi Cenevre’de

Tarih 01 Mart 2019, 14:32

Egea Sport Cenevre’de boy gösterecek

Avrupa pazarında Tipo ismiyle satışa sunulan Egea model ailesinin en yeni üyesi Sport, 2019 Cenevre Otomobil Fuarı’nda görücüye çıkacak. Mart ayından itibaren Türkiye’de de satışına başlanacak olan Fiat Egea/Tipo’nun Sport versiyonu, kendine özgü tasarım özellikleriyle ön plana çıkıyor. Bursa’daki Tofaş fabrikasında üretilerek Avrupa pazarlarına ihraç edilecek olan otomobil, en dinamik Egea modeli olarak iddiasını ortaya koyuyor.

Baştan aşağı yeniden tasarlanan ön ve arka tamponları ile arka difüzörü dikkat çeken Egea Sport’a özel olarak yeni marşpiyel eklentileri ve spoyler de ekleniyor. Kapı kolları, ayna kapakları ve radyatör ızgarası parlak siyaha boyanan Egea Sport’ta 18 inçlik jantlara, LED gündüz farlarına ve Bi-Xenon farlara yer veriliyor. İç mekânda ise yine Sport için özel olarak hazırlanan siyah detaylara sahip kokpit ve versiyona özel koltuklar, otomobili diğer kardeşlerinden ayırıyor.




 

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