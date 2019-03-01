Renault F1 Takımı 2019 sezonu kadrosunu açıklıyor

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01 Mart 2019, 10:22

Renault F1 Takımı, kadrosunu açıkladı.

Renault, Sergey ile F1 yarışları konusunda deneyimli bir pilotu bünyesine katmış oldu. 2016 yılında Renault Test Pilotu olmasının ardından 2017'de Üçüncü ve Yedek Pilot olan Sergey, 2018 sezonunu Williams Racing ile tamamladı. 2019 yılında F1 programını genişleten Sergey, SMP Racing ile FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası’na (FIA WEC) katılacak.Üç yıldır Renault Spor Akademisi üyesi olan ve bu süre içerisinde FIA Formula 2 FIA Şampiyonası ve GP3 serilerinde yarışan Jack, 2018 yılında F1'deki ilk mücadelesini zaferle tamamladı. Jack, gelişim programı kapsamında bu yıl Campos Racing takımıyla mücadele etmeye hazırlanıyor., F1 takımını birlikte desteklemenin yanı sıra diğer görevlerini yerine getirecekler. Takımın Enstone'da (İngiltere) yer alan teknik merkezindeki simülatörde önemli bir geliştirme çalışmasına imza atacaklar."2019 sezonu için pilotlarımızı belirlemiş olmaktan dolayı mutluyuz. Çok güçlü ve deneyimli bir ekibimiz var. Nico ve Daniel heyecan verici bir ikili oluşturuyorlar ve onları Sergey, Jack ve Guanyu destekleyecek. Sergey'in dönüşüyle birlikte, Formula 1'de eksiksiz bir sezon geçirmiş olan bir pilot kazanmış olduk. Tecrübeleri tüm ekip için faydalı olacak. Jack, F1 testlerinde bizi etkilemeyi başardı ve bu deneyimli ekibi Guanyu tamamlayacak. Pilotlarımızın her biri bu sezon önemli görevler üstlenecek, çalışmaya başlamak için sabırsızlanıyoruz." dedi.Üçüncü ve yedek pilot"Renault F1 Takımı ve Formula 1'deki arkadaşlarımla yeniden bir araya gelmiş olmaktan dolayı çok mutluyum. 2017 yılını takımın tesislerinde ve garajında geçirdiğim için birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Renault'nun geçen yıl otomobil konusunda kaydettiği gelişmeyi gözlemlemek ilginç olacak. Geçen yıl rakiptik ve perde arkasındaki çalışmaları göremiyordum. Yedek pilot olarak takıma katıldığım için heyecanlıyım. Nico Hülkenberg ve Daniel Ricciardo ile birlikte çalışmak için sabırsızlanıyorum." dedi.Test pilotu"Renault F1 Takımıyla yola devam etmek harika bir duygu. 2016'dan bu yana takımın bir parçasıyım ve takımı gerçekten iyi tanıyorum. Üst üste dördüncü yıl da yine birlikte olacak olmak benim için bir ayrıcalık ve Renault'nun bana duyduğu güvenin karşılığını vermeye kararlıyım. Geçen yıl birkaç kez Formula 1 aracı kullandım. Bu sene testlerde Renault R.S. 19'u test etmek ve takımı geliştirmek amacıyla elimden gelen her tür çabayı göstermek için sabırsızlanıyorum. Renault ile çıktığım gelişim yolculuğunu sürdürmeye hazır hissediyorum." dedi.