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Abdullah Kar’dan yol çizimleri

Abdullah Kar’dan yol çizimleri

Tarih 28 Şubat 2019, 16:19

Evlerinden yurtlarından uzakta uzun yol kateden ağır araç ve uluslararası nakliye sürücüleri zorunlu molalarda, yük beklerken, gümrük kapılarında sıra beklerken çeşitli uğraşlar, zevkler ve hobiler geliştiriyorlar. Bunlardan Abdullah Kar’ın çizip bize yolladığı çizimleri sizinle paylaşıyoruz.

Rize doğumlu Abdullah Kar hayatını sürücülük yaparak kazanıyor. Avrupa ve Asya ülkelerine seyahat ediyor. Uzun yol şoförlüğünü seçmesi küçük yaşlarda ağır vasıtalara duyduğu ilgi ile başlamış. İşini severek yapan Kar, molalarda dinlenirken de araç çizerek zaman geçiriyor. Bu çizimlerden bazılarını bizlerle ve sizlerde paylaşmış.
 


Abdullah Kar, çizimleri ile ilgili şunları söylüyor:
 
"Öncelikle bana bu fırsatı verip yayınladığınız için tüm Taşıyanlar çalışanlarına sonsuz teşekkürlerimi sunarım. İsmim Abdullah KAR, 7 yıldır uzun yoldayım, bu da malumunuz aile hayatına özlemi ve stresi beraberinde getiriyor. Bunun yanında elbette güzel yanları da var. Bu stres ve çalışma yoğunluğunu iicari araç tasarlayarak (çizerek) bir nebze olsun iyi tarafa çevirmeye çalışıyorum.
Aslında çizim yaparken bir nevi dinlenip huzur buluyorum böylece işimi daha çok severek yapıyorum.
Öncelikle yeni araç çizerken birinci kuralım her zaman kendi kendime öz eleştiri yapmam, yani tasarladığım aracı önce kendim beğenmem gerekir. Bazen yüzlerce kağıdı çöpe atarsınız, yüzlerce aracı inceleyip araştırırsınız, eksileri ve artıları ve de günümüz ihtiyaçlarını değerlendirir sonrasında aklınıza gelen yenilikleri ve fikirleri bir kurşun kalemle, inceden çalan müzik eşliğinde kağıt üstüne dökersiniz. Ama önemli olan yaptığınız işi tutku ile yapmak. Bundan sonraki çalışmalarımda biraz kamyonların kalıplaşmış tasarımlarının dışına çıkış yeni bir konsept oluşturmak istiyorum. İnşallah başarılı olurum" diyor.











 

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