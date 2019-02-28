Abdullah Kar’dan yol çizimleri

Anasayfa » Güncel

28 Şubat 2019, 16:19

Evlerinden yurtlarından uzakta uzun yol kateden ağır araç ve uluslararası nakliye sürücüleri zorunlu molalarda, yük beklerken, gümrük kapılarında sıra beklerken çeşitli uğraşlar, zevkler ve hobiler geliştiriyorlar. Bunlardan Abdullah Kar’ın çizip bize yolladığı çizimleri sizinle paylaşıyoruz.









Öncelikle yeni araç çizerken birinci kuralım her zaman kendi kendime öz eleştiri yapmam, yani tasarladığım aracı önce kendim beğenmem gerekir. Bazen yüzlerce kağıdı çöpe atarsınız, yüzlerce aracı inceleyip araştırırsınız, eksileri ve artıları ve de günümüz ihtiyaçlarını değerlendirir sonrasında aklınıza gelen yenilikleri ve fikirleri bir kurşun kalemle, inceden çalan müzik eşliğinde kağıt üstüne dökersiniz. Ama önemli olan yaptığınız işi tutku ile yapmak. Bundan sonraki çalışmalarımda biraz kamyonların kalıplaşmış tasarımlarının dışına çıkış yeni bir konsept oluşturmak istiyorum. İnşallah başarılı olurum" diyor.











































