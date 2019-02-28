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Delphi Technologies,TomTom ile iş birliğine imza attı

28 Şubat 2019, 12:14

İki şirket, araçların yakıt verimliliğini artıracak.

Otomotiv ekipman üreticileri için geleceğe yönelik önemli çözümler geliştiren Delphi Technologies,TomTom ile işbirliği yaptığını duyurdu. İki şirket, gerçek zamanlı haritalama verilerini kullanarak araç yakıt verimliliğini ve emisyonlarını daha da optimize etmek için tasarlanan elektronik ve yazılım uygulamaları konusunda işbirliği yapacak. Delphi’nin akıllı sürüş kontrolleri gerçek zamanlı haritalama verilerini kullanarak; rota, yol durumu, trafik sıkışıklığı ve hava durumu gibi sürüş koşullarındaki değişimleri öngörerek yakıt verimliliğini artıracak, emisyonları düşürecek ve seyahat sürelerini kısaltacak.



Delphi Technologies Teknoloji Bölümü Yöneticisi Mary Gustanski yapmış olduğu değerlendirmede “Akıllı tahrik sistemi çözümleri, ulaşımın bir sonraki mantıklı adımıdır. TomTom ile olan işbirliğimiz, sürücülerin araçlarıyla yolculukları sırasında daha fazla bilgi almamızı ve bu bilgileri harmanlamamızı sağlayıp tescilli akıllı sürüş kontrollerimizi geliştirmemize olanak sunacaktır. Bu sayede araçlarımız daha iyi, daha kontrollü ve daha çevre dostu olacaktır” dedi. Delphi Technologies’in yeni akıllı bağlantılı çözümler portföyü yeni nesil otomobillere farklı fonksiyonlar katarak mobiliteyi bir adım daha öteye taşıyor. Bağlanabilir teknolojiler tarafından sağlanan veriler, daha akıllı bir araç geleceği yaratmak için güvenliği ve araçların menzilini artırıyor.



