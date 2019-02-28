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Total’den ömür boyu koruma

28 Şubat 2019, 11:55

Total’den kullanım ömrü boyunca yüksek koruma sağlayan antifriz: Glacelf ECO BS





Araç arızalarının ana nedenlerinden birisi soğutma sisteminin yetersiz çalışmasıdır. Antifriz, aracınızda bulunan soğutma sistemi parçalarını korumaya yardımcı olur. Antifrizin, sistemi donmaya karşı koruması standart ve temel bir gerekliliktir; ancak bu sıvılar sistemi aşırı ısınma, korozyon ve mekanik aşınmaya karşı da korumalıdır. Aracınız için kaliteli antifriz kullanarak oluşabilecek birçok arızanın önüne geçebilirsiniz.



Total Glacelf ECO BS organik katkılı antifriz



Total’in madeni yağ teknolojisindeki uzmanlığı sayesinde, TOTAL GLACELF ECO BS, motorunuz için en uygun korumayı sağlıyor. Mekanik aşınma ve korozyon, motorun bozulmasının ana nedenleri arasında bulunuyor. Motor ömrünü uzatmak ve korumak için TOTAL GLACELF ECO BS, özel olarak geliştirilmiş korozyon ve aşınma önleyici katkı maddeleri içeriyor. Organik katkı maddeleri kalıntı oluşumunu önlerken, yüzeyi temiz tutuyor ve ısı transferini optimize ediyor. Bu sayede TOTAL mineral katkılı antifrizlere oranla kullanım ömrü boyunca daha yüksek koruma sağlıyor.







-37°C’de koruma



Glacelf ECO BS, EURO 6 motora sahip araçlar dışındaki tüm binek, hafif ticari ve ağır dizel araçlar ile iş ve tarım makinelerinde de kullanılabiliyor. Demineralize su ile karıştırılarak kullanılan “Glacelf ECO BS”, motora -37°C’ye kadar koruma sağlıyor.



TOTAL, antifriz ve soğutma sıvılarının yalnızca kış aylarında değil, dört mevsim kullanılmasını tüm sürücülere önemle tavsiye ediyor.













