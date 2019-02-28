Renault, elektrikli araç satışında 1’inci

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28 Şubat 2019, 11:39

Renault, Avrupa’da 200 bin elektrikli araç satış rakamına ulaştı.

Renault, Fransa'da sembolik sınır olan 100 bin satış adedine ulaştı. Bu çifte başarı, Renault’nun, satışlarındaki istikrarlı büyüme ile Avrupa’da elektrikli araç pazar liderliğini vurguluyor.2011 yılında gerçekleştirdiği ürün gamı ile elektrikli araç öncü markası Renault, üst üste 4 yıldır Avrupa liderliğini elinde tutuyor. Avrupa’da her 3 elektrikli araçtan yaklaşık 1’i Renault markasına ait. 2018 yılında, Renault’nun Avrupa’da ki elektrikli araç satışları yüzde 36 artarken, ikinci yarı yılda güçlü bir ivme ile bu oran yüzde 62’ye yükseldi.Renault, Fransa'da binek ve hafif ticari araç pazarlarında yüzde 56,8 elektrikli araç payına sahip., ”Bugün, Avrupa’da200 binden fazla müşteri, elektrikli araçta Renault’yu tercihettiğini söylemekten gurur duyuyoruz! Bu elbette, uzun bir yolculuğun daha sadece ilk adımı. Geçtiğimiz on yıl için açıkça belirtmiş olduğumuz hedefimiz, elektrikli mobiliteyi herkes için kullanılabilir hale getirmekti. Renault Grubu 2022 yılı itibariyle tüm satışlarının yüzde 10’unu elektrikli otomobil olarak hedefliyor. Bunu başarmak için, bu tarih itibariyle ürün gamında sekiz elektrikli otomobil yer alacak. ”dedi.ZOE, Kangoo Z.E., Master Z.E ve Twizy dörtlüsünden oluşan, pazardaki en eksiksiz ve çok yönlü elektrikli araç ürün gamı bu başarıyı getiriyor. Genişleyen ürün gamı, örneğin, daha güçlü motorlar veya daha hızlı şarj ile sürekli olarak iyileştiriliyor.Ürün gamının en çok satan iki modeli: şehir otomobili ZOE ve Kangoo Z.E. Van. ZOE geçtiğimiz yıl, 18 bin adedi Fransa’da olmak üzere toplamda 40 bin satış adedi ile pazarda tartışmasız standartları belirleyen model oldu. Altı yıllık pazar başarısını daha da geliştiren model, çekici tasarımı ve 300 kilometre*sürüş menzili ile müşterilerin ilgisini çekmeye devame diyor. Kangoo Z.E, 2018 yılın da yüzde 51,5’lik pazar payı ile elektrikli hafif ticari araç satışlarında Avrupa’da tartışmasız lider konumda bulunuyor.Renault Grubu, Haziran 2018’de,İttifak’ın elektrikli araçlar için kusursuz bir merkez haline gelen Fransa’da, bir milyar Euro’nun üzerinde yatırım yapmayı planladığını açıkladı. 2022 yılı itibariyle grup şunları planlıyor :• İkinci bir Renault elektrikli araç üretim tesisi oluşturmak için Douai'de yeni bir ittifak elektrik platformunu hayata geçirmek• ZOE üretim kapasitesini iki katına çıkarmak ve Flins’de dünyadaki tek ZOE üretim tesisini faaliyete geçirmek• Cleon’daki elektrikli motor üretim kapasitesini üç katına çıkarmak ve 2021’den itibaren yeni nesil bir elektrikli motor eklemek• Elektrikli hafif ticari Kangoo Z.E de dahil olmak üzere Kangoo ailesinin yeni nesil modellerinin üretimi için Maubeuge tesisine yatırım yapmak