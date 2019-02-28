Cıtroën, Cenevre Otomobil Fuarı’na geliyor

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28 Şubat 2019, 11:01

Citroën, Cenevre Otomobil Fuarı’nda Ami One Concept’i Avrupalı tüketicilerle ilk kez buluşturacak.

2019 Cenevre Otomobil Fuarı'ndaki standında Citroën, otomotiv deneyimine adanmış 100 yıllık tecrübeyle ortaya çıkan yeni modellerini sergiliyor. Markanın fuardaki en önemli yeniliği Ami One Concept olacak. Dijital teknolojilerle donatılan Ami One Concept, şehir içi ulaşımına yeni bir boyut kazandıracak tamamen elektrikli bir konsept otomobil.Fuarda Citroën standında yer alacak bir diğer konsept ise SpaceTourer The Citroënist Concept olacak. Modern bir van tasarımına sahip olan SpaceTourer The Citroënist Concept’in tavanı açılarak hafta sonunu doğada yaşamak isteyenlere fazladan alan ve kamp yapma imkanı sunuyor. Doğa tutkunlarına hitap edenlere mobil bağlantı ve çalışma alanı da sunan bu konsept ayrıca ünlü bisiklet üretici Martone firmasının “Rider The Citroënist by Martone” isimli bisikletinin de tasarımına etki ediyor.Fuarda Citroën’in C3 Aircross’un ardından pazara sunduğu ikinci SUV modeli olan C5 Aircross ve C5 Aircross’un Plug-in (dışarıdan şarj edilebilir) Hybrid (PHEV) versiyonu da yer alacak. Hibrit modunda benzinli motorlara göre %40 yakıt tasarruf sağlayan bu model, ZEV (sıfır emisyon) modunda 135 km/s’e ulaşan hızlarda 50 km menzil sunuyor.