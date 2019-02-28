Continenta, CES 2019 İnovasyon Ödülü’nü aldı

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28 Şubat 2019, 10:51

Continental, akıllı araç kapı sistemi çözümüyle CES 2019 İnovasyon ödülüne layık görüldü.

Araç Zekâsı ve Kendi Kendine Sürüş Teknolojisi kategorisinde ödül kazanan akıllı araç kapı sistemi araçlarda kapının rahat açılıp kapanmasını desteklerken, araç yokuş yukarı çıkarken dahi kontrolsüzce çarpmasını engelliyor. Ayrıca, sistemin engel algılama fonksiyonları trafikte güvenliği artırıyor, göçükleri ve boya çiziklerini de engelliyor.Teknoloji şirketi Continental, akıllı araç kapıları çözümleri ile güvenlik ve rahatlık ilişkisini optimize ediyor. Otomatik sürüş için de gerekli bir fonksiyon olan Akıllı Otomatik Kapı Sistemi sayesinde yolcular operatör veya kapı kolu olmadan da araca rahatça inip binebiliyor.Continental'in Akıllı Kapı Sistemi tüm bu gelişmiş fonksiyonları sayesinde,'ne layık görüldü.Aldıkları ödülü değerlendirenContinental Gövde ve Güvenlik Birimi Başkanı Johann Hiebl, "CES İnovasyon Ödülü, geliştirici ekibimiz için hem onay hem de teşvik niteliğinde. Sonuç olarak, çözümlerimizle sürücülerimizin ve trafikteki herkesin rahatlığını ve güvenliğini artırmaya devam etmek istiyoruz" diyor. Ziyaretçilerin Continental'in ileri kapı teknolojisinin tüm fonksiyonlarını denemesi için geliştiriciler, Las Vegas'ta düzenlenecek dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarlarından CES Fuarı’nda iki farklı akıllı kapı sistemine sahip interaktif bir demo araç tasarlıyor.Elektronik kapı kontrol fonksiyonuyla Continental, araç kapılarının otomatik olarak açılıp kapanmasını sağlıyor ve sıkışmaya karşı özel korumasıyla yolcuların parmaklarının, ellerinin veya eşyalarının ezilmesini engelliyor."Pasif başlatma ve giriş sistemimiz (PASE) ile bağlantısı sayesinde araç kapıları doğru zamanda otomatik ve temassız olarak açılır. Ayrıca kullanıcıyı tanır ve doğru taraftan açılır.” diyerek sistemin farkını özetliyor.Sistemin bir diğer özelliği de, sürekli değişen kapı aralığı açısı. Akıllı kapı, hiçbir yere takılmadan her konumda düzgün açılmayı destekliyor. Bununla birlikte kapı, herhangi bir pozisyonda akıllı kontrol sistemi tarafından güvenli bir şekilde durdurulabiliyor. Ayrıca statik engel algılama sayesinde sistem, bir engelin tespit edilmesi halinde araç kapısını açma işlemini derhal durdurarak, olası bir çarpışmayı da güvenilir bir şekilde önlüyor.Akıllı araç kapımız sayesinde sıkışan parmaklar ve darbe alan kapılar artık tarihe karışacak" diyor. Farklı teknolojilerin geliştirilmesinde iş ortakları ve paydaşlardan oluşan network de önemli bir başarı faktörü. Hiebl, "Sistem entegrasyonu ve akıllı kapı kontrolü alanındaki teknik bilgimiz ile ortaklarımızın mekanik bileşenlerinin bir araya gelmesi, akıllı araç kapısını hayata geçirmemizi sağladı” diye ekliyor ve "Warren Industries, Stabilus ve Inteva gibi şirketler, uzmanlıklarıyla bize geliştirme aşamasında önemli girdi sağlıyorlar.” diyor.