Oto Ekspertizde Zorunlu Belge Dönemi

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27 Şubat 2019, 13:53

İkinci el motorlu kara taşıtlarının ticareti hakkında yeni yönetmelik gereği , ekspertiz raporu TSE hizmet yeterlilik belgesi bulunan işletmeler tarafından düzenlenecek ve rapordaki tüm bilgilerin doğruluğundan ekspertiz firmaları sorumlu olacak.

Maslak şubesiyle Avrupa Yakasında alıcılarını TSE belgesiyle buluşturan ilk firma olan‘’ Alıcılar ikinci el ticaretinde sürprizlerle karşılaşmamak için ekspertiz hizmetinde profesyonellik ve güvenilirliğe önem vermeliler’’ dediYılda binlerce vatandaş, almak istediği aracı kontrol ettirmek için ekspertiz firmalarının yolunu tutuyor. Aşırı vakit ve maddiyata mal olan bu durum, yanlış veya eksik bilgi aktarımı sonrası aracın beklenildiği gibi çıkmaması gibi durumlarla da sonuçlanabiliyor.İstenmeyen durumlarla karşılaşmamaları için alıcılara, hizmet belgeleri tam olan firmalarla çalışmaları öneriliyor.