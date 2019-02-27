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Hareket İspanya ofisini açtı

Hareket İspanya ofisini açtı

Tarih 27 Şubat 2019, 12:43

Teknolojisi, uzman kadrosu ve üstün hizmet standartlarıyla sektörün lider markası Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği, İspanya ofisini açtı

60 yılı aşkın bir süredir ağır kaldırma ve taşımacılık hizmetleri sunan, sektörün uzman şirketi Hareket, globalleşme yolunda önemli bir adımı da İspanya ofisini açarak attı. Madrid’te açılan İspanya ofisiyle Hareket, Avrupa pazarında daha aktif rol alarak büyüyecek. Hareket, yeni ofisiyle sektördeki tecrübesini, üstün hizmet standartlarını ve teknolojisini Avrupa’daki müşterilerinin projelerine taşıyacak.

Hedeflerinin İspanya, Portekiz ve Fransa’daki müşterilerinin hayata geçirdiği uluslararası projelerde güvenilir bir iş ortağı olmak olduğunun altını çizen Hareket İspanya Şube Müdürü Miguel Flórez de la Colina, şunları söyledi: “Hareket olarak parlak bir gelecek için hazırız. İspanya ofisimizle, Ortadoğu, Kuzey Afrika, Türkiye ve Hazar Bölgesi’nde projeler gerçekleştiren, Güney Batı Avrupa ülkelerindeki (Fransa, Portekiz ve İspanya) şirketlere hizmet vermeyi amaçlıyoruz. Bu bölgelerdeki müşterilerimiz hem bize daha hızlı bir şekilde ulaşarak teklif alabilecek hem de Hareket'in Ortadoğu ve Türkiye merkezli profesyonel hizmeti ve geniş filosundan faydalanabilecek. EPC yüklenicileri, petrol ve gaz üreticileri, rüzgar ve enerji (güç) üreticileri, mekanik müteahhitler ve inşaat şirketleri gibi farklı alanlarda faaliyet gösteren müşterilere ulaşmayı arzu ediyoruz.”







Hareket son olarak olarak Cezayir’de Biskra Enerji Santrali, Özbekistan’da Turakurgan ve Navoi2 Kombine Çevrim Elektrik Santrali, Kamerun’da Douala Japoma Stadyum Projesi,  ve Belçika’daki Gare De Mons gibi  uluslararası projelerde yer aldı.

 

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