Hareket İspanya ofisini açtı

Hareket son olarak olarak Cezayir’de Biskra Enerji Santrali, Özbekistan’da Turakurgan ve Navoi2 Kombine Çevrim Elektrik Santrali, Kamerun’da Douala Japoma Stadyum Projesi, ve Belçika’daki Gare De Mons gibi uluslararası projelerde yer aldı.

Teknolojisi, uzman kadrosu ve üstün hizmet standartlarıyla sektörün lider markası Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği, İspanya ofisini açtı