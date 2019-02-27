Oyun bozan lastik

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27 Şubat 2019, 10:43

PETLAS, oyunun kuralını değiştiren yerli ve milli tarım lastiği PT-TRAC’ı Türkiye ve Fransa’da tanıttı.



PETLAS, Türk sermayesi, mühendisliği ve iş gücüyle ürettiği yerli ve milli tarım lastiği PT-TRAC, traktör lastiklerinde oyunun kuralını değiştirmeye geliyor. Sunduğu özelliklerle zirai alanda devrim niteliğinde bir yenilik olarak nitelendirilen ve ülkemizin yanı sıra, dünya pazarlarına da sunulan PETLAS PT-TRAC’in tanıtımı, Türkiye ve Paris’te eş zamanlı gerçekleşiyor.





Yeni nesil CupWheel teknolojisini kullanan PT-TRAC, yükün yüzeye eşit dağıtılmasıyla, en yüksek değerdeki çekiş oranını, en düşük düzeyde toprak sıkıştırma ile birlikte sağlayabilen sıradışı bir traktör lastiği. PT-TRAC, bu özellikleriyle yüksek performans, dayanıklılık ve yakıt tasarrufu oranları sunarken, toprağa en düşük düzeyde zarar verilmesini de sağlıyor.









PETLAS’ın inovasyon stratejisinin temelinde, tüketicilerin beklenti ve ihtiyaçlarını öngörme ve karşılama kararlılığının yattığını vurgulayan PETLAS Genel Müdürü Yahya Ertem, “Zirai alanda devrim niteliğinde bir yenilik olan ve oyunun kuralını değiştiren tarım lastiği olarak nitelendirdiğimiz PT-TRAC, böyle bir ürün. Tanıtımını 2019 yılı Şubat ayında, Türkiye ve Fransa’da eşzamanlı olarak gerçekleştirdiğimiz PT– TRAC, kaymayı azaltıp, sürükleme kuvvetini artırıyor; traktörün gücünü maksimum oranda toprağa aktarıyor. Performans ve yakıt tasarrufunun yanı sıra, sürüş yumuşaklığı ve konforunda da artış sağlıyor” dedi.





Dünya tarımının gözdesi olmaya aday





Türk sermayesi, mühendisliği ve emeği ile üretilen PT-TRAC’in, sunduğu sıra dışı özelliklerle dünya tarımının yeni gözdesi olmaya aday olduğunu belirten“Bu çok özel ürünü, 7-10 Şubat tarihlerinde İzmir’de düzenlenen AgroExpo Tarım Fuarı’nda ilk kez tüketiciyle buluşturduk. Şu sıralarda 24-28 Şubat 2019 tarihleri arasında da Paris’te düzenlenen ve zirai donatımda en büyük küresel buluşmalardan biri olarak gösterilen SIMA-Paris Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı’nda ülkemizi temsil ediyoruz.” şeklinde konuştu ve “Müşterilerimize en son teknolojilerin faydalarını sağlama konusundaki kararlılığımızın bir parçası olarak, ürün yelpazemizi daha da genişletmeye devam ediyoruz” dedi.