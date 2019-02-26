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MIO ADAS sistemleri ile yollar artık daha güvenli

MIO ADAS sistemleri ile yollar artık daha güvenli

Tarih 26 Şubat 2019, 12:07

ADAS sistemi araçlarda acil ve tehlikellidurumlarda sürücüyü uyarmak için dizayn edilen bir sistemdir.

Gelişmiş Sürücü Destek Sistemi olan ADAS, MIO marka birçok modelde bu sistemleri kullanıcılara sunmaktadır.

– Önden Çarpışma Uyarı Sistemi (FCWS),
Bu özellik sayesinde,
1-Trafikte ilerlerken öndeki araca yaklaştığınız zaman size mesafenizi artırın uyarısı verir.
2-Eğer önünüzdeki araç durmuş ise sesli ve görüntülü olarak çarpma uyarısı verir.
3- Trafikte durduğunuz zaman öndeki araç hareket eder ise sesli ve görüntülü uyarı ile hareket etmeniz gerektiğini bildirir.

Şerit Değiştirme Uyarı Sistemi (LDWS)
Trafikte seyir halindeyken şerit değiştirdiğiniz zaman size yön ile birlikte şeritten çıktığınız uyarısını verir. Özellikle uzun yolda dalgınlık ve uyuma gibi durumlarda şerit ten çıktığınız zaman bu ayarı sistemi sizi ve ailenizi koruyacaktır.

Yorgunluk Uyarısı (FA)
Tanımladığınız süre zarfında araç kullanımınız devam ediyorsa, kullanıcıya yorgunluk uyarısı bildirisi yapar.

Mio Hakkında
Mio, MiTAC International Corp. bir iştiraki ve araç içi kamera ve navigasyon sistemleri üreticisidir. “Sizinle ilgili” deneyimler yaratmaya odaklanmış olan Mio, herkes için hem işte hem de evde kullanıma uygun çözümler üretir. Zeka ürünü tasarımlar ile donanım ve yazılım inovasyonlarını bir araya getiren Mio, güvenlik ve sağlık söz konusu olduğunda her gün kullanılan bir isim olma ve anlamlı ürünlerle insanların hayatlarına değer katmayı amaçlamaktadır. Daha fazla bilgi için https://www.mio.com/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

 

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