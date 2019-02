MNG Kargo yeni iş ortaklarını arıyor

Anasayfa » Güncel

26 Şubat 2019, 12:00

MNG Kargo, yenilediği acentelik modeli ile girişimcilere fırsat sunuyor.

Her gün 700 bin adrese hizmet ulaştıran MNG Kargo, büyümesinin ve gelişiminin başlıca faktörlerinden biri olan acentelik modelini yeniledi. MNG Kargo’nun yeni acentelik modeli, girişimcilere önemli fırsatlar sunarken, hizmet kalitesinin her zaman en üst seviyede kalmasına yardımcı olacak.Konuya ilişkin bilgi verenTürkiye ekonomisinin KOBİ’ler ile büyüyeceğine inandıklarını ve KOBİ’lere fayda sağlayacak önemli çalışmalar hayata geçirdiklerini söyledi. MNG Kargo acentelik modeliyle kendi işinin sahibi olmak isteyen girişimcilere fırsat sunduklarını kaydeden Şahin, yeni acentelik modelinin temelinde satış ve dağıtım performansı odaklı bir hak ediş sisteminin yer aldığını ifade etti.Acente adaylarına bölgelerindeki en uygun lokasyonu seçme kolaylığı sağladıklarını belirten“Acente adaylarımızı öncelikle şubelerimizdeki tüm işleyişe hakim olabilecekleri ve MNG Kargo kültürünü benimseyecekleri bir eğitim sürecinden geçiriyoruz. Acentenin demirbaşlarının temininde destek oluyor ve eğitimli, şube işleyişini bilen personel sağlıyoruz. Acentelik süresi boyunca ihtiyaç duydukları her an yanlarındayız” diye konuştu.MNG Kargo’nun halen 850’yi aşkın birimle hizmet verdiğini ifade edensözlerini şöyle sürdürdü: “2019 yılında başta İstanbul, Ankara, İzmir, Kütahya, Eskişehir, Şanlıurfa, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Kocaeli, Konya, Tekirdağ, Bursa ve Adana olmak üzere tüm Türkiye’de acenteleşme oranımızı artırmayı hedefliyor, girişimcilere kendi işlerinin patronu olma imkanı sağlıyoruz. Güçlü teknoloji altyapısı ile kargo sektörünün önde gelen şirketleri arasında yer alan markamızla birlikte büyümek isteyen girişimcileri MNG Kargo güvencesinde hizmet vermeye davet ediyoruz.”