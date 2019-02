Anasayfa » Güncel

Otokar IDEX 2019’da

26 Şubat 2019, 11:42

Otokar Birleşik Arap Emirlikleri’nde ARMA 6x6 ve COBRA II araçlarını sergiliyor



Koç Topluluğu şirketlerinden ve Türkiye'nin yabancı ortağı olmayan tek askeri araç üreticisi Otokar, dünyaca ünlü zırhlı araçları ile kara sistemleri çözümlerinin tanıtımlarını sürdürüyor. Otokar, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dhabi'de düzenlenen IDEX (International Defence Exhibition and Conferance) 2019'a dünyaca ünlü COBRA II ve ARMA 6x6 zırhlı kara araçlarını KESKİN ve BOZOK kule sistemleri ile sergiliyor.



NATO ve Birleşmiş Milletler tedarikçisi olan Otokar'ın tasarım, teknoloji ve kabiliyetleri ile dünyada ilgi gören araçlar ürettiğini belirten Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, IDEX Fuarı'nın bölgedeki iş birliklerini artırmak için önemli bir organizasyon olduğunu belirtti. Otokar'ın 9'uncu kez IDEX Fuarı'na katıldığını, fuarın Otokar için ayrı bir öneme sahip olduğunu söyleyen Görgüç; "Bölgede başarıyla hizmet veren askeri araçlarımız bize önemli bir deneyim kazandırdı. Kullanıcılarımıza daha yakın olarak beklentilerini daha yakından takip etmek, ihtiyaçlara daha hızlı yanıt verebilmek için 2016'da Birleşik Arap Emirlikleri'nde Otokar Land Systems isimli şirketimizi kurmuştuk. Bu iştirakimizin yerel ortağıyla birlikte Birleşik Arap Emirlikleri'nin zırhlı araç ihtiyaçlarını karşılamak üzere imzaladığı sözleşme ile Otokar, sektördeki konumunu farklı bir boyuta taşıdı. Otokar savunma sanayiinde artık sadece ürün değil; global ölçekteki bilgi birikimi, mühendislik, Ar-Ge ve teknoloji transferi kabiliyetleri ile de ön plana çıktı" dedi. Fuar süresince mevcut kullanıcılarla olan iş birliklerini geliştirmeyi hedeflediklerini aktaran Görgüç "IDEX, Körfez bölgesi başta olmak üzere yurt dışı işbirliklerimizi güçlendirmek ve yeni pazarlara açılmak hedeflerimizde bizim için önemli bir fırsat" dedi.



"30 binden fazla aracımız 32 ülkede aktif olarak kullanılıyor"



Otokar'ın dünya savunma sanayiinde her geçen gün yeni başarılar elde ettiğine dikkat çeken Görgüç şunları söyledi; "Otokar, günümüz ve gelecek tehditlerine yönelik geliştirdiği ve ürettiği geniş ürün gamı ile savunma sanayiindeki konumunu her geçen gün kuvvetlendiriyor. Savunma sanayiinde kara sistemleri alanında kullanıcılarımızın farklı ihtiyaç ve beklentilerini analiz ediyor, mühendislik kabiliyetlerimiz ve üstün Ar-Ge imkanlarımız ile bu ihtiyaçları yanıtlayabilecek çözümleri etkin ve hızlı şekilde geliştiriyoruz. Savunma sanayiinde 30 yılı aşkın tecrübesiyle Otokar'ın 30 binden fazla aracı dünya çapında 32 ülkede hizmet veriyor. Envanterlerinde Otokar araçlarına sahip kullanıcılarımız, yeni kullanıcılar için referans oluyor, her geçen yıl bayrağımızı yeni ülkelerde dalgalandırıyoruz. Tamamı kendi mühendislerimizce geliştirilen araçlarımız çok farklı noktalarda, zorlu iklim koşullarında, riskli bölgelerde aktif olarak hizmet veriyor."



Savunma sanayiinde sahip olduğu teknolojik alt yapı ve deneyimi ile kullanıcıların ihtiyaçları doğrultusunda üretim yapan Otokar'ın IDEX 2019'da sergileyeceği araçların özellikleri ise şöyle;



En zorlu görevlerde üstün performas sağlıyor: COBRA II



Kara sistemlerinde, dünya çapında rekabet gücü olan ürünler tasarlamak ve üretmek misyonuyla Otokar'ın ürettiği COBRA II, üstün performansı ile dikkat çekiyor. COBRA aracı temel alınarak geliştirilen COBRA II, yüksek koruma ve taşıma seviyesi ve büyük iç hacmi ile öne çıkıyor. Üstün hareket kabiliyetinin yanı sıra komutan ve sürücü dahil 9 kişilik personel taşıma kapasitesine sahip COBRA II, balistik, mayın ve EYP tehditlerine karşı üstün koruma özelliği sayesinde üst düzey güvenlik sunuyor. En zorlu arazi ve iklim koşullarında yüksek performans sağlayan COBRA II, isteğe bağlı olarak amfibik tipte üretiliyor ve ihtiyaç duyulan farklı görevlere kusursuz uyum sağlıyor. Geniş silah entegrasyon ve görev donanım ekipman opsiyonları sayesinde özellikle tercih edilen COBRA II, Türkiye'de ve ihracat pazarlarında sınır koruma, iç güvenlik ve barış koruma harekatları da dahil birçok görevi başarıyla sürdürüyor. COBRA II aynı zamanda, sahip olduğu modüler yapı sayesinde personel taşıyıcı, silah platformu, kara gözetleme radarı, KBRN keşif aracı, komuta kontrol aracı ve ambulans olarak da görev alabiliyor.



Yeni nesil modüler tekerlekli zırhlı araç: ARMA 6x6



Otokar'ın yüksek taktik ve teknik özelliklere sahip çok tekerlekli modüler zırhlı aracı ARMA 6x6, üstün hareket kabiliyeti, yüksek mayın, balistik koruma özelliğinin yanı sıra orta ve yüksek kalibre silah sistemi entegrasyon opsiyonlarına sahip. En zor arazi ve iklim koşullarında, barış koruma ve insani yardım operasyonlarında hizmet veren ARMA' nın amfibik opsiyonu da mevcut. ARMA 6x6; özellikle yüksek muharebe ağırlığı ve geniş iç hacmi ile dikkat çekiyor. ARMA, ihtiyaçlar doğrultusunda farklı silah ve kule sistemleri ile donatılabiliyor. ARMA ailesi zırhlı personel taşıyıcı, zırhlı muharebe aracı, komuta kontrol, KBRN keşif aracı gibi farklı görevlerde kullanılabiliyor.