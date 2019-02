Anasayfa » Endüstri Yan Sanayi

Allison şanzımanlı kamyonlar rallide ilk beş sırayı aldı

25 Şubat 2019, 14:15

Tam otomatik şanzımanların sağlamlığı ve kullanım kolaylığı, 2019 Dakar’da ikna edici bir şekilde kanıtlandı.



Allison tam otomatik şanzıman donanımlı araçlar, motor sporları dünyasında en zorlu off-road organizasyonlarından biri olan Dakar Rallisi’nde kamyon klasmanında birinci, üçüncü ve dördüncü sırayı aldı. Yaklaşık 200 kamyon, araba, motosiklet ve yarış “uzmanlarının” katılımı ile 10 günlük yüksek hızda dayanıklılık testinde yarışmacılar, 3,440 millik (5,537km) kayalık çamurlu yollara, kum tepeleriyle çevrili çöllere meydan okudu.



Mekanik dayanıklılığın başka bir kanıtı olarak yine Allison donanımlı diğer bir kamyon, Dakar 2019’da yarışını ilk 10’da bitirdi. Bu araçların her biri, rakipsiz performans ve yakıt verimliliği kombinasyonu sunmakla birlikte ağır hizmet kamyonlarının sorunsuz ve verimli çalışmasını sağlamak için tasarlanan 4000 serisi Allison şanzıman donanımına sahip.



Dakar 2019, Peru’nun başkenti Lima’da başlayarak toprak yollar ve ülkenin güneyindeki çöller boyunca 10 özel etapta devam etti ve yine Lima’da sona erdi. Her bir kamyon, yarışmanın son gününe kadar sürücü, rotadan sorumlu yardımcı pilot ve teknisyenden oluşan üç kişilik bir ekip ile sıkı bir mücadele verdi. Yarışmacılar, yapacakları en ufak bir sürüş veya yönlendirme hatasının onların liderlik tahtasındaki yerlerini değiştirebileceği baskısıyla hızlı tempolarını korumak zorundaydılar.



İlk dört içinde yer alan Allison donanımlı kamyonların ikisi, yarışmada dördüncü olan Arjantinli ralli pilotu Federico Villagra ile Petronas De Rooy Iveco takımı ve yarışmanın üçüncüsü daha önce defalarca Dakar yarışını kazanan takımın Hollandalı sahibi Gerard de Rooy önderliğinde başarıya ulaştı. De Rooy’un takımı, diğer şanzımanlarla mekanik sorunlar yaşamalarının ardından 2016 yılında Allison tam otomatik şanzımanları kullanmaya başladı.



De Rooy yaptığı açıklamada: “Dakar, süspansiyonlara, dingillere ve şanzımana çok yüklenen bir yarışma. 5000 Nm torka yakın bir güce sahibiz ve bunun dışında dingillerden aktarma organlarına giden ters gücümüz var. Bütün sistem aralıksız gelen darbelere dayanmak zorunda. Zor zeminlerde direksiyonda sallantı ve tüm aktarma organları boyunca oluşan bir sarsıntı oluyor. Düşük lastik basıncıyla devam etmemizi gerektiren gevşek kumlu arazide ise dişli kutusu ve şanzımanda ısı artıyor. Bu durumda şanzımana çok iş düşüyor fakat dayanıklılık her şey. Eğer mekanik bir sorununuz varsa iyi bir sonuç almayı unutabilirsiniz” diye belirtti.



Şanzımanın zorlayıcı koşullarda çok yüksek motor torkuyla başa çıkabilmesinin yanı sıra De Rooy, Allison’u tercih etmesinin bir diğer nedeninin sürüş kolaylığı olduğuna değindi; “Tam otomatik şanzımanın birçok avantajı var. İlk olarak kesintisiz bir güç elde ediyorsunuz ve vites değiştirirken hız veya vakit kaybı olmuyor. Dolayısıyla kesintisiz bir ilerleme kaydediyorsunuz. Diğer avantaj ise retarder, frenlerin etkisini arttırıyor ve tekerlek frenlerini koruyor. Böylece kamyon kabininde de işler daha kolay. İki eliniz direksiyonda, vites değiştirmeyi düşünmüyorsunuz. Bu sayede odağınız sadece yönlendirme ve frenlemede oluyor. Gerçekten büyük avantaj”



Allison 4000 Serisi şanzıman, yedi vitese kadar dar veya geniş vites aralığı, iki üst hız dişli oranı ve ikinci geri vites opsiyonu ile sunuluyor. Motor tahrikli PTO, frenleme gücünü arttıran ve fren aşınmasını azaltan entegre output retarderi gibi opsiyonlara sahip. Operasyon, Allison’un prognostik özelliklerine sahip olan 5. Nesil elektronik kontrol sistemleri ile daha da güçlendirilmiştir.



4000 Serisi, global olarak tarım, inşaat, dağıtım, enerji, yangın ve acil durum, madencilik, belediye hizmetleri, liman hizmetleri, atık toplama, motokaravanları ve çekicileri kapsayan geniş yelpazedeki uygulamalarda kullanılıyor.