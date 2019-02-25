TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergi
IAA 2018 HANNOVER

Faydalı Bilgiler


Kilometre ve Yol Haritası

Karayolları Yönetmeliği

Ölçü ve Ağırlıklar

Tanımlamalar

Araç Muayeneleri

Ekonomik Araç Kullanımı

Araç Kontrol ve Bakımı

Seyir Esnasında

Kış Hazırlığı

Kışın Karlı Havalarda

Siste Araç Kullanımı

Kaza Durumu

İlk Yardım

18 Punto 16 Punto 14 Punto 12 Punto Anasayfa » Kampanyalar

Manuel vites fiyatına otomatik vites

Manuel vites fiyatına otomatik vites

Tarih 25 Şubat 2019, 13:50

Fiat, Şubat ayında düzenlediği otomatik vites kampanyası ile dikkat çekiyor.

Son 3 yılın en çok tercih edilen otomobil unvanını taşıyan Fiat Egea, ezberleri bozmaya devam ediyor. Fiat’ın Şubat ayı boyunca geçerli olacak otomatik vites konforunu herkes için ulaşılır kılma iddasındaki kampanyasında 2018 ve 2019 model dizel otomatik Egea Sedan, Hatchback ve Station Wagon modelleri manuel vites fiyatına satın alınabiliyor.  Ailenin benzinli otomatik modellerinde ise hurda teşviği ile birlikte 21bin TL’ye varan indirim fırsatı sunuluyor. Şubat süresince, Fiat Egea Ailesi 62 bin TL’den başlayan fiyatlarla yeni sahiplerini bekliyor.

Fiat’ın teknolojiyi tasarıma yansıtan Egea Mirror Serisi, Şubat ayı boyunca 78 bin TL’den başlayan fiyatlarla sahiplerini beklerlen; Fiat 500L ve 500X modelleri 100 bin TL’ye 12 ay vadeli faizsiz kredi seçeneği ile tercih edilebiliyor.

 

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

Kampanyalar

Dacia’dan günlük 39.90TL’den başlayan ödeme fırsatı

 Dacia’dan günlük 39.90TL’den başlayan ödeme fırsatı Dacia’dan avantajlı fiyatlar

Renault’dan peşinata taksit fırsatı

 Renault’dan peşinata taksit fırsatı Renault,Şubat ayında tüm binek ve hafif ticari modellerinde avantajlı fiyatlar ve artan ödemeli kredi seçenekleri s...
Vahit MAHMATLI
Yerli, milli ve ihracatçı!

E-Bülten Aboneligi





Arama...


Gelişmiş Arama

Kampanyalar

TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergisi / 3D LOJİSTİK Dergisi - Sitemizde yer alan yazılar ve resimler kısmen veya tamamen kopyalanamaz. Basın Kanuna göre “yerel-süreli yayın” kapsamındadır. Basın kanunu ve fikir sanat eserleri kapsamında tüm hakları yayıncısına aittir.
RSS Kaynağı