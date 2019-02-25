BMW’nin elektriklisi seri üretime yaklaşıyor

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25 Şubat 2019, 13:49

BMW iNEXT, seri üretime geçmeden önce son testlerini gerçekleştiriyor.



BMW Group, gelecek vizyonuna ışık tutan en yeni ve en teknolojik modeli BMW iNEXT’in 2021 yılı itibari ile seri üretimine hazırlanıyor. Arjeplog Kış Test Merkezi’nde en zorlu hava şartlarında denenen otomobil elektrikli mobilite, otonom sürüş ve akıllı bağlantı kavramlarına yeni bir boyut getirmeye hazırlanıyor.







BMW iNEXT, tamamen elektrikli motoru, akıllı dört tekerlekten çekiş sistemi ve kendine özgü süspansiyon teknolojisiyle, BMW’nin alışılagelmiş sürüş keyfini yeniden yorumlayarak modern Spor Aktivite Aracı’nın (SAV) da temellerini atıyor. Zorlu kış koşullarında, çok düşük sıcaklıklarda, karlı ve donmuş zeminde test edilen BMW iNEXT bu testlerden yüksek performansla geçmeyi başarıyor.























eDrive enerji yönetim sistemini sıfırın altındaki zorlu hava koşullarında deneyen BMW mühendisleri enerji depolama, yeniden şarj, elektriğin motora aktarımı gibi konularda analizlerini Arjeplog’da sürdürürken aynı zamanda güç aktarım, süspansiyon, direksiyon ve fren sistemlerinin de testini gerçekleştiriyor. Taşlı yollardan kuru asfalta karlı zeminden buz kaplı pistlere kadar her şartta üstün performans gösteren BMW iNEXT, Arjeplog testinden başarıyla geçmenin gururunu yaşıyor.