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500.000’inci Egea banttan indi

500.000’inci Egea banttan indi

Tarih 22 Şubat 2019, 18:12

Egea, iç pazarda yaklaşık 130 bin adetlik satış başarısı yakaladı.

Tofaş’ın 1 milyar dolarlık yatırımla hayata geçirdiği Fiat Egea Ailesi’nin 500.000’inci üyesi, Egea Hatchback, üretim bandından indi. Egea, lansman tarihi 2015’ten bu yana iç pazarda, yaklaşık 130 bin adetlik satış başarısı yakaladı. Son 3 yılda Türkiye’nin en çok tercih edilen modeli olma unvanını koruyan Egea, İtalya’da da kendi segmentinin lideri oldu. Avrupa’nın 7 ülkesinde ilk 10 içerisinde yer alma başarısı gösteren ve yüzde 70’i İtalya dışında satılan model ailesi, kısa süre içerisinde Fiat markasının iki numaralı küresel oyuncusu konumuna ulaştı. Fiat Egea Ailesi, lansmanından bugüne özel serileri ile yenilenerek farklı müşteri kitlelerinin ve tarzların mobilite ihtiyaçlarına yönelik, ulaşılabilir çözümler sunmaya devam etmesiyle de dikkat çekiyor.


Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu yaptığı açıklamada, “Fiat Chrysler Automobiles’ın önde gelen üretim, Ar-Ge merkezlerinden biri olarak Egea Projesi’nde önemli sorumluluklar üstlendik. Ürün özellikleri ve fiyat fayda dengesiyle ezberbozan bir model ailesi olarak lanse ettiğimiz Fiat Egea ülkemizde ve Avrupa başta olmak üzere, EMEA Bölgesi’nde pazar başarısını sürdürüyor. Yarattığı ihracat hacmi ile ülke ekonomimize de katma değer sağlayan Egea’nın üç yıl gibi kısa bir süre içerisinde 500 bin adetlik üretim rakamına ulaşmasından dolayı oldukça mutlu ve gururluyuz. Bu başarıda önemli katkıları bulunan tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ederiz” dedi.

 

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