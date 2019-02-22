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BMC, özel zırhlı otobüs üretti

BMC, özel zırhlı otobüs üretti

Tarih 22 Şubat 2019, 18:06

firmalarından BMC, Cumhurbaşkanlığı için özel olarak tasarladığı zırhlı otobüsün üretimini gerçekleştirdi.

Türkiye’nin yerli ve milli otomotiv firması BMC tarafından Cumhurbaşkanlığı için özel olarak tasarlanan BMC Zırhlı Makam Otobüsü, üst düzey devlet erkânının da uzun karayolu seyahatlerinde güvenle kullanılabilecek.

Dokuz yolcu kapasitesiyle konforlu, fonksiyonel ve oldukça geniş bir seyahat alanı sunan zırhlı otobüsün, yüksek seviye balistik korumalı kapsülü, 360 derece görüş sağlayan güvenlik kamera sistemi, 450 beygir (HP) ve 2350 Nm tork üreten güçlü ve çevik Euro6 Dizel motoru, konforlu ve verimli sürüş için 12 ileri otomatik şanzımanı ve uzun menzile elverişli 500 litre yakıt deposu bulunuyor.

Cumhurbaşkanlığı’nın hizmetine sunulan, yüksek güvenlik ve konforla seyahat edilebilmesi amacıyla üretilen BMC Zırhlı Makam Otobüsü, kişiselleştirilmiş yenilikçi tasarımıyla da dikkat çekiyor.

 

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