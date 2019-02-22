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Anadolu Isuzu'dan 31 adet Isuzu Citiport teslimatı

Anadolu Isuzu'dan 31 adet Isuzu Citiport teslimatı

Tarih 22 Şubat 2019, 18:02

Anadolu Isuzu, Moldova Cumhuriyeti’nin başkenti Kişinev’de düzenlenen törenle 31 adet Isuzu Citiport otobüsü Belediyeye teslim etti.

Anadolu Isuzu, ihracat pazarlarındaki büyümesini, gerçekleştirdiği teslimatlar ve kazandığı ihalelerle devam ettiriyor.Kişinev Meydanında düzenlenen törenle 31 adet Isuzu Citiport aracın teslimatını Kişinev Belediyesi’ne gerçekleştiren Anadolu Isuzu, Moldova Cumhuriyeti’ne ilk kez araç satışı yapma başarısını gösterdi. 2018 yılında ihracat pazarlarında 93 milyon Euro’nun üzerinde ihracat gerçekleştiren Anadolu Isuzu, ilk kez giriş yaptığı Moldova pazarında 31 adetlik önemli araç teslimatıyla birlikte Moldova halkının konforlu, güvenli ve teknolojik yeni otobüsleriyle yolculuk yapmasını sağlayacak.

Kişinev Belediye Başkanı Ruslan  Codreanu, TC Kişinev büyükelçisi Halil Gürol Sökmensüer ve Anadolu Isuzu’nun yöneticilerinin katıldığı törende Anadolu Isuzu’nun son yıllarda üst üste ödül olan otobüsü Citiport’un teslimatı gerçekleştirildi.

Avrupa’nın tercihi teknolojik ve ergonomik Isuzu Citiport

Anadolu Isuzu’nun Türkiye’deki fabrikasında ürettiği ve Busworld 2015’te, “Avrupa’nın En Konforlu ve Ergonomik Otobüsü” ödülünü kazanan Isuzu Citiport, 2018 yılında ise dünyaca ünlü tasarım yarışması A’Design Award & Competition’da, “Gold A’Design Award” tasarım ödülünü kazanarak konforunun yanı sıra tasarımını da tescillemiş oldu. Citiport’un yan omuz çizgisi, iç mekanın daha aydınlık ve geniş olmasını sağlarken aynı zamanda engelli yolcuların cam bölümünden dışarıyı rahatlıkla izlemesini de mümkün hale getiriyor. Isuzu Citiport’un yan kısmındaki kayar hat levhası görünürlüğü artırırken, dayanıklı malzemeler ile tasarlanan geniş iç hacmi sayesinde yolcularına şehir içi ulaşımda maksimum konfor sunuyor.



 

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