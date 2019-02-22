Şenpiliç, çekicilerini teslim aldı

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22 Şubat 2019, 17:55

Volvo Trucks ,Şenpiliç’e 4 adet Volvo çekici satışı gerçekleştirdi.

Türkiye’nin ‘En büyük ilk 100 sanayi kuruluşu’ içinde 67.sırada yer alan ve %18 pazar payı ile Türkiye’de piliç eti sektörünün lideri olan Şenpiliç de kendi ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlanmış Volvo Trucks çekicileri tercih etti. Bugün Irak, Libya, Rusya, Gürcistan, Afrika, Uzakdoğu, Körfez Ülkeleri ve Türk Cumhuriyetleri’ne yılda 30.000 ton ihracat gerçekleştiren Şenpiliç, yem silobası taşımada kullanmak üzere 4 adet Volvo FH 460HP 4X2 çekici satın aldı.





Volvo FH 460 4x2 çekiciler hem yol koşullarına hem de Şenpiliç’in tüm ihtiyaçlarına ve yükleme kapasitesini artırma beklentisine paralel olarak terzi usulü hazırlandı. Kabin tipi, motor tipi, şanzıman tipi, yazılımı ve arka aks tahvil oranı, lastik tipi ve jant tipi, araç içi ve araç dışı ekstra donanımları Şenpiliç’in istek ve ihtiyaçlarına göre tek tek birlikte seçilerek, çekiciler adeta baştan yaratıldı. Yapılan modifikasyonlar sayesinde dayanıklılık, verimlilik ve güvenlikten ödün verilmeden, çekici ağırlığında 1 tona ulaşan bir hafifletme gerçekleştirildi. Şenpiliç bu sayede artan yük kapasitesi ile birim sefer kârlılığını artırmayı hedefliyor.







Şenpiliç Adapazarı Tesisleri’nde gerçekleşen teslimat törenine, Şenpiliç Fabrika Müdürü Özgür Bülbül ile Temsa İş Makinaları’ndan Marmara Bölge Müdürü Bora Gür ve Ürün Yöneticisi Yusuf Can katıldı.







Teslimat töreninde açıklamada bulunan Şenpiliç Fabrika Müdürü Özgür Bülbül, Volvo Trucks’ın kendilerine özel çekici tasarlamasına vurgu yaparak şunları dile getirdi: “Yoğun bir sevkiyat trafiğimiz var. Bu yoğun trafik içinde hem sorun çıkartmayan hem de verimlilik ve maliyet açısından bize avantaj sunan bir firma arayışındaydık. Volvo Trucks ağır ticari araç sektöründe güvenlik ve kalite denilince akla gelen ilk markalardan. Volvo Trucks Türkiye distribütörlüğünü yürüten Temsa İş Makinaları tüm beklentilerimizi karşılayacak teknik imkânları önümüze serdiler. İstediğimiz çekicileri tek tek birlikte oluşturduk.





ise yaptığı konuşmada, Volvo Trucks’ın her türlü müşteri ihtiyacına uygun araçların tasarlanabileceğini belirterek; “Temsa İş Makinaları olarak amacımız yalnızca araç satmak değil, müşterilerimizin çözüm ortağı da olmak. Şenpiliç ile de; müşterimizin tüm beklentilerine yönelik hazırlanan çekicileri sunarak bunu başarabildiğimizi düşünüyorum. Burada bizim için en önemli konu Volvo FH 460HP 4X2 çekici modelini tasarlarken performansından, konforundan, güvenliğinden, kalitesinden taviz vermemekti. Bu özellikleri koruyacak şekilde çekicilerin ağırlığını yaklaşık 1 ton hafifleterek şu anda Türkiye’de bulunan en hafif Volvo FH 460HP 4X2 çekicilerini yaptık. Sürüş kabininden motor aksamına kadar, performans ve güvenliği etkilenmeyecek şekilde hafifletebileceğimiz bütün parçaları tek tek irdeleyerek ilerledik ve müşterimize istediğini vermeyi başardık. Bundan sonrasında da satış sonrası hizmetlerimizle de her zaman Şenpiliç’in yanında olacağız” dedi.