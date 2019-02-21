VOLT Motor Turqualıty’de

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21 Şubat 2019, 11:37

VOLT Motor Turqualıty markası oldu

Volt Elektrik Motorları, Turquality Destek Programı’na kabul edildi. Saya Grup bünyesinde 2011 yılında dahil olmasının ardından Ar-Ge, kalite, teknoloji,inovasyon ve modernizasyon yatırımları ile Türkiye’nin lider elektrik motoru üreticilerinden biri haline gelen Volt Motor, günümüzde 16 ülkeye elektrik motorları ihracatı gerçekleştiriyor. Volt Motor, Turquality ile önümüzdeki yıllarda Türk Markası olarak dünyanın lider üreticilerinden birisi olmayı hedefliyor.“Turquality'de bir üst lige, yani Şampiyonlar Ligi'ne çıkmak için çalışıyorduk. Turquality belgesini alarak sektörümüzde bir ilki başardık. Artık dünya devlerinin yer aldığı Şampiyonlar Ligi’nde mücadele vereceğiz. Volt Elektrik Motorları olarak kendi sektöründe ilk Turquality firması olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Ülkemizin ihracat hedeflerine ulaşmasında; üretici ve ihracatçı firma olarak bizlerin kurumsal alt yapımızı uluslararası boyutta güçlendirmek ve hedef ülkelerde marka olmak adına çok önemli bir destek olan Turquality programının çalışmalarımıza ciddi anlamda ivme ve hız kazandıracağına inanıyoruz” dedi.“Türkiye ve Elektrik Motorları” denilince akla ilk gelen marka olmayı hedeflediklerini anlatan, “Dünyaya da bu alanda en iyi ürünü yapan olmak istiyoruz. İhracat yaptığımız ülkelerin sayısını her geçen yıl arttırarak, daha çok ülkeye ulaşacağız” ifadelerini kullandı.“Üretimde, ihracatta ve ciroda Türkiye’nin 1 numaralı uluslararası “motor” markası olmak” yolunda emin adımlarla ilerlediklerini kaydeden“Turquality Programın sağladığı destekler ile özellikle hedef ülkelerimizde Marka Algısı ve Bilinirliğimizi daha da artıracağız. Hedef ülkelerde pazar payımızı artırmaya yönelik pazarlama faaliyetlerimizin yoğunluğunu arttırarak çalışmalarımıza devam edeceğiz.Böylelikle dünyada Elektrik Motoru sektöründe Uluslararası bir Türk Malı markası olarak yerimizi almaya devam edeceğiz” diye konuştu.Sancak, hizmet verdikleri sektörlerde elektrik motoru ürünlerinin kullanımını dünya çapında arttırmak amacıyla yeni adım daha atacaklarını kaydetti., “Uluslararası arenada “Powered by Volt” içerik marka hedefimizi de gerçekleştireceğiz” şeklinde konuştu.Turquality’nin yanı sıra Türkiye Kalite Derneği (KALDER) öncülüğü EFQM Mükemmellik yolculuğunu da sürdürdüklerini vurgulayan‘Mükemmellik’ seviyesinde 3 yıldıza sahip olduklarını belirterek, hedeflerinin 4.Yıldızı da alarak “Mükemmellik” yolculuğuna devam etmek olduğunu açıkladı.