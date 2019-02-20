Giriş bileti “ambalaj atığı” olan fuar kapılarını açıyor

Anasayfa » Güncel

20 Şubat 2019, 15:51

15.’si gerçekleştirilecek Uluslararası Geri Dönüşüm, Çevre Teknolojileri ve Atık Yönetimi Fuarı REW İstanbul, kapılarını açıyor.

















Avrasya’nın lider çevre teknolojileri fuarı REW İstanbul,başlıkları altında15.’nci kez düzenleniyor. Atıklarını enerjiye ve yeniden hammaddeye dönüştürmek isteyen sanayiciler ve KOBİ’ler ile bunları çatısı altında bulunduran Organize Sanayi Bölgeleri, çevre sorumluluğu bulunan belediyeler, atıktan mamul ve yarı mamul üreten sektör temsilcileri, üreticiler ve yeni pazarlara açılmayı hedefleyen yatırımcılar, ihtiyaçları olan tüm yenilikleri REW İstanbul 2019’da bir arada bulabilecek. 2005 yılından bu tarafa her yıl uluslararası geri dönüşüm, atık yönetimi ve çevre teknolojileri sektörünü İstanbul’da buluşturan fuar, farklı pazarlara açılmak, alternatif ticaret kanalları yaratmak ve yeni işbirliği fırsatları yakalamak isteyen katılımcı ve ziyaretçilerine yine eşsiz ticaret fırsatları sunacak.Resmi rakamlara göre yaşanan iş kazalarının önemli bir bölümü yüksekten düşme şeklinde kayıtlara geçiyor. Geri dönüşüm, atık yönetimi ve çevre teknolojilerine dair tüm yeniliklerin bir arada sergileneceği REW İstanbul 2019, bu kapsamda iş ve işçi sağlığına yönelik özel bir etkinliğe de ev sahipliği yapacak. Tüyap Beylikdüzü’ndeki fuar alanına kurulacak özel platformda, İş Güvenliği Uzmanları Derneği İSGDER, REW İstanbul ziyaretçilerine, yüksekte çalışmanın püf noktalarını uygulamalı olarak gösterecek. Uygulamalı eğitimler ve konferanslar, 21-24 Mart tarihlerinde düzenlenecek fuar boyunca ücretsiz olarak takip edilebilecek.Çöpten enerji üretimi, geri dönüşüm ile atıklardan hammadde elde edilmesi, suyun geri kazanımı, yeni nesil çöp toplama, çevre temizlik teknolojileri ve daha birçok yeniliğin sergileneceği, yurt içi ve yurt dışından binlerce profesyonelin ziyaret etmesi beklenen REW İstanbul, 24 Mart Pazar akşamına kadar ziyaret edilebilecek.