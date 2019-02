Ofses Turizm, tercihini Sprinter 'den yana kullandı

Anasayfa » Piyasa

20 Şubat 2019, 14:20

Mercedes-Benz Türk, 2019 yılına hızlı bir giriş yaparak hafif ticari araç teslimatlarına kaldığı yerden devam ediyor.



Filosundaki tüm araçlar Mercedes-Benz marka olan Ofses Turizm, Mercedes-Benz Türk Yetkili Bayi Has Otomotiv tarafından gerçekleşen 20 adetlik Sprinter okul servis teslimatıyla birlikte araç parklarındaki toplam araç sayısını 90 adede yükseltti.















Mercedes-Benz Türk Yetkili Bayii Has Otomotiv’in Hadımköy lokasyonunda gerçekleşen teslimat töreninde Mercedes-Benz Türk Hafif Ticari Araçlar İcra Kurulu Üyesi Tufan Akdeniz, Mercedes-Benz Türk Hafif Ticari Araçlar Satış Müdürü Serdar Yaprak, Mercedes-Benz Türk Yetkili Bayii Has Otomotiv İcra Kurulu Üyesi Mustafa Sarıgül, Has Otomotiv Hafif Ticari Araçlar Satış Müdürü Osman Çoban, Ofses Turizm Şirket Ortağı Metin Sesli, Ofses Turizm Genel Müdür Yardımcısı Hakan Gedik ve Ofses Turizm Avrupa Bölge Müdürü Yunus Karakaya katıldılar.





Mercedes-Benz Türk Hafif Ticari Araçlar İcra Kurulu Üyesi Tufan Akdeniz: “2019 yılının ilk günlerinde hafif ticari araç teslimatlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. İş ortaklarımızla uzun soluklu ve her geçen yıl artarak devam eden bir işbirliğinde olmak bizleri çok sevindiriyor. Okul Servis Araçları Yeni Yönetmeliği kapsamında gerçekleştirilen değişikliklere istinaden Mercedes-Benz Sprinter okul servis araçlarımızla öğrenci güvenliği kontrol altına alınıyor. Ofses Turizm’e Sprinter okul servisi teslim etmekten gurur duyuyor, yeni araç alımında bir kez daha bizleri tercih ettikleri için kendilerine teşekkür ediyoruz. Ayrıca, Ofses Turizm’e satın aldıkları okul servislerinin hayırlı olmasını dileriz” dedi.





Ofses Turizm Şirket Ortağı Metin Sesli: “Mercedes-Benz Türk’e, bu satışın gerçekleşmesindeki katkılarından dolayı Mercedes-Benz Türk Yetkili Bayi Has Otomotiv’e ve Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’e sağlamış oldukları destek ve kredi imkânları için teşekkürlerimizi iletiyoruz. Ofses Turizm olarak, araç parkımızı genişletirken bir kez daha Mercedes-Benz’i tercih ettik. Mercedes-Benz Sprinter araçlarla bizlere emanet edilen öğrencileri ve personelleri güven ve konfor içerisinde taşıyoruz. Filomuzu Mercedes-Benz marka araçlarla güçlendirmenin doğru bir yatırım olduğuna inanıyoruz ve işbirliğimizin artarak devam etmesini temenni ediyoruz.” diye sözlerini tamamlandı.







Mercedes-Benz; farklı uzunluk, yükseklik, ağırlık ve dingil mesafesi seçenekleri ile pazara sunduğu hafif ticari araç modeli Sprinter’de 3 farklı gövde uzunluğu ve aks mesafesi seçeneği ile ergonomi ve konforu bir arada sunuyor. Mercedes-Benz mühendisleri tarafından sürücülerin ve müşterilerin yorum ve beklentilerinden yola çıkarak geliştirilen, Euro 6 motora sahip Sprinter araçlarda; personel, turizm ve okul servislerinde yolcularının güvenliğini artıran özel donanım ve ekipmanlar standart olarak sunuluyor.







Sınıfında sunduğu üstün güvenlik özellikleriyle öne çıkan Mercedes-Benz Sprinter, “9. Nesil ADAPTIVE ESP (Elektronik Dengeleme Programı)” ile değişken yük ağırlığını dikkate alarak aracın ağırlık noktasını kendi hesaplıyor ve bu da güvenliği daha da arttırıyor. Ayrıca Mercedes-Benz Sprinter, yönetmeliklere uygun olarak Rüzgâr Savrulma Asistanı, Yağmurda Fren Desteği, Rampa Kalkış Desteği, Çarpışma Önleme Asistanı, Şerit Takip Asistanı, Adaptif Fren Lambaları, Sıkışma Önleyici Orijinal Elektrikli Kapısı özelliklerine sahip.







Sensörlü Koltuk Sistemi: Mercedes-Benz Sprinter okul aracı koltuklarındaki sensörler sayesinde, sürüş sırasında ve sürüş sonunda koltuklarda oturan öğrenciler algılanıp, ön göğüs bölümünde yer alan ekranda sürücüye gösteriliyor. Mercedes-Benz Sprinter okul aracı kontağı kapatıldıktan sonra sensörler yeni yönetmeliğe uygun bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Araç kapatıldıktan sonra koltukta oturan bir öğrenci olması durumunda, sürücü araç tarafından sesli ve görsel olarak 1 dakika boyunca uyarılıyor. Sistemin bir arıza algılaması halinde sürücü yine sesli ve görsel olarak ikaz ediliyor.





Yolcu Bölümü Camları: Yeni yönetmelik gereğince yolcu bölümünde araç içi mekânının görülmesini sağlayan camlar ile birlikte öğrenciler güven içinde taşınıyor.







İç ve Dış Kamera Sistemi ve Kayıt Cihazı: Mercedes-Benz Sprinter okul servisinde 2018 yılı itibariyle standart olarak iç ve dış kamera sistemi bulunup, bu sistemden alınan görüntüler sürücünün önünde yer alan ekrana aktarılıyor. Bu sayede, çocuklarımızın ulaşımı, araca binişleri ve inişleri güven içinde sağlanıyor. İhtiyaç halinde 30 güne kadar olan kayıtlara erişim sağlanıyor.





TSE Standartlarına uygun Araç Takip Sistemi: Yönetmelik gereği zorunlu hale getirilen araç takip sistemi ile birlikte, Mercedes-Benz Sprinter okul araçlarının rotaları 30 gün boyunca kaydediliyor.







3 noktalı ayarlanabilir emniyet kemerli yolcu koltukları: Öğrencilerin boylarına göre ayarlanabilen 3 noktadan bağlantılı emniyet kemerli koltuklar, çocukların güvenliği ve konforunu arttırıyor.







Mercedes-Benz Türk, dinamik ve sürekli gelişmekte olan taşımacılık sektörünün ihtiyaçlarına güvenli, konforlu ve düşük işletme maliyetine sahip hafif ticari araç modelleri ile hızlı ve etkin şekilde cevap vererek; kredi, servis, bakım ve geri alım hizmetleriyle de sektörün beklentilerini en iyi şekilde karşılayarak sektörün gelişimini desteklemeye devam ediyor.Standart ön ve arka klima sistemleriyle çocukların konforlu bir yolculuk yapmaları sağlanıyor.