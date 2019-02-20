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Otokar, otobüs ve kamyon bayileriyle bir araya geldi

Otokar, otobüs ve kamyon bayileriyle bir araya geldi

Tarih 20 Şubat 2019, 13:05

Toplantıda Otokar’ın 2018 değerlendirmesi yapıldı ve 2019 yılı hedefleri paylaşıldı.

Otokar, Türkiye genelindeki etkin bayi ağıyla ilişkilerini güçlendirmeye devam ediyor. Kullanıcı beklenti ve isteklerine uygun araçlar geliştirerek müşteri memnuniyetini odak noktasına koyan Otokar’ın üst yönetimi, pazarlama, satış ve satış sonrası ekibi; yurt içi otobüs ve kamyon bayileriyle Otokar’ın Sakarya’daki fabrikasında bir araya geldi.

Otokar’ın 2018 yılı değerlendirmesinin yapıldığı ve otomotiv pazarının değerlendirildiği toplantıda şirketin 2019 yılı hedefleri ve beklentileri paylaşıldı. Türkiye genelindeki 22 bayinin temsilcilerinin katıldığı toplantıda 2018 yılında satışta başarı gösteren otobüs ve kamyon bayilerine plaket takdim edildi. Ekonomik koşullara ve pazardaki daralmaya rağmen Otokar’ın 2018 yılının başarıyla tamamlandığını ve faaliyet gösterdiği segmentlerde 10’uncu kez Türkiye’nin en çok tercih edilen otobüs markası olduğunu belirten Otokar üst yöneticileri, tüm bayilere toplantıya katılımları için teşekkür etti.

 

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