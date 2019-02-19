DHL Express “En İyi İşveren” seçildi

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19 Şubat 2019, 13:05

DHL Express, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu tüm bölgelerde sertifika alan tek şirket oldu.



Lojistik ve ekspres teslimatta dünya lideri DHL Express, ardı ardına 5’inci yılında da dünyanın önde gelen işverenleri arasında yerini aldı. Top Employers Institute, insan kaynakları sektörünün en prestijli ödüllerinden olan “En İyi Global İşveren” ödülünü, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 61 ülkedeki İK uygulamalarını sertifikalandırdığı DHL’e verdi. DHL, bu ödüle layık görülen sadece 14 şirketten biri olarak, üst üste 5’inci yılında da tüm bölgelerde sertifikalandırılan tek şirket oldu.







DHL Express Türkiye CEO’su Claus Lassen, konuya ilişkin değerlendirmesinde, “DHL Express’te işimizin omurgasını motive ve bağlı çalışanlarımız oluşturuyor. Üst üste beş senedir ‘En İyi Global İşveren’ sertifikasına layık görülmemiz de bunun açık bir göstergesi. Dünya çapındaki 100.000 çalışanımızın ortaya koyduğu tutku, sadakat ve profesyonellik sayesinde, müşterilerimize sınıfının en iyisi hizmeti sağlayabiliyor ve bu noktada rakiplerimizden ayrılıyoruz. Bu seneki sertifkayı yurtdışındaki uygulamalarımızın yanı sıra Türkiye’deki çalışanlarımıza yönelik uygulamalarımızla da almaya hak kazandık. Hem çalışanlarımıza yaptığımız yatırımın hem de çalışanlarımızın her gün sağladığı mükemmeliyetin en iyi şekilde takdir edilmesinden mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.





DHL Express Türkiye İnsan Kaynakları ve Kaliteden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ayla Çetinbora ise, “Her şey, çalışanlarımız ile başlıyor. DHL Express, dünya çapında 220’yi aşkın ülke ve bölgede yaklaşık 100.000 uluslararası uzmana istihdam sağlıyor. Tamamen müşteri merkezli, motive çalışanlardan oluşan, müşterimizin işini halletmek için elinden gelen her şeyi yapmaya hazır bir işgücüne sahibiz. Böylesine çeşitlilik içeren ve gerçek anlamda global bir işgücü ile, İK fonksiyonumuz, yetenekleri çekmek ve elde tutmak için gerekli cazip çalışma ortamının yaratılması, Tek Vücut olarak faaliyet gösteren bir şebekenin kurulması ve şirketimizin hızla değişen dünyada başarısını sürdürmesine yardımcı olması ile hayati bir konuma sahip. En İyi İşverenler Enstitüsü gibi itibarlı bir dış kuruluş tarafından dünyanın en iyi işverenleri arasında gösterilmek, DHL’i çalışanlarımızın işe gelmekten keyif aldığı ve tam potansiyelini gerçekleştirebileceği bir yer haline getirmek için harcadığımız çabanın en iyi şekilde takdir edilmesi anlamına geliyor” dedi.





Özellikle Liderlik Gelişimi ve Yetenek Stratejisi’ndeki güçlü performans





DHL Express’in, çalışan koşullarında en yüksek standartları sağlayan kuruluşların başarılarını belgelendiren En İyi İşveren sertifikasının sahibi olmasında özellikle Liderlik Gelişimi ve Yetenek Stratejisi alanlarındaki güçlü performansı etkili oldu.







Sertifikalandırma sürecinin ilk adımını, kuruluşun İnsan Kaynakları ortamının kapsamlı bir analizini sunan İK En İyi Uygulamalar Araştırması’na katılmak oluşturuyor. İK En İyi Uygulamalar Araştırması’nın tamamlanmasının ardından, hangi kuruluşların En İyi İşverenler olarak sertifikalandırılmak için gerekli standartlara ulaştığı Top Employers Institute tarafından belirleniyor. Enstitü, sertifikalandırmayı onaylamadan önce, elde ettiği bulguları üçüncü taraf denetim desteği ile teyit ediyor. Bölgesel ve global sertifikalar, tüm kuruluş içinde ve dünya genelinde çalışan koşullarının iyileştirilmesine odaklanan işverenlere ayrıca itibar sağlıyor.