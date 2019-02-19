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Pırellı, “Altın” sınıfta
19 Şubat 2019, 13:01
Pırellı, 2019 sürdürülebilirlik ödülleri’nde değerlendirildi
İtalyan lastik devi Pirelli, her yıl şirketlerin sürdürülebilirliğini belirleyen ekonomik, finansal, çevresel ve sosyal performansları analiz ederek Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi’ni hazırlayan Robeco SAM’ın Sürdürülebilirlik Yıllığı’nda “Altın” sınıfta değerlendirilerek, kendi sektörünün (Otomotiv Ekipmanları) sürdürülebilirlik lideri oldu.
Bu ödül, RobecoSAM ve S&P Dow Jones tarafından gerçekleştirilen değerlendirmeler bazında 2018 yılında Otomobil ve Ekipmanlar kategorisinde sektör ortalaması olan 32 puana kıyasla toplam 81 puanla dünya liderliğini kazanan Pirelli’nin başarısını perçinliyor.
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