Continental’den yolda ve işte güvenliği artıran akıllı giysiler

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18 Şubat 2019, 11:21

Continental’in ısıtmalı ve LED ışıklı, ‘akıllı’ prototip güvenlik ceketleri, ilk defa görücüye çıktı.

Dünyanın en büyük uluslararası lastik ve orijinal ekipman tedarikçilerinden Continentalısıtmalı ve LED ışıklıiki prototip güvenlik ceketini ilk olarak Las VegasElektronik Fuarı’nda (CES) tanıttı. Bu tür akıllı giysilerin, teknolojinin günlük hayatta daha çok kullanılması anlamında devrim yaratacağını ve yol güvenliğini artıracağını söyleyen“Bu konsept, gelecekte büyük fırsatlar doğuracak.” diye konuştu. Gelecekte, örneğin, giysi sensörleri nem ve sıcaklık gibi bilgileri kontrol ederek araç elektroniği sayesinde otomatik iklim kontrol sistemini devreye sokabilir.Her iki uygulamada da, sürücü koltuğuna yerleştirilen birleşik bir bobin vasıtasıyla endüktif şarj yapılabiliyor.Daima iyi görülebilmek ve görünür olmak; nakliye firması, acil servis ve belediye çalışanları ile kamyon sürücülerinin özellikle tehlikeli durumlarda ve kötü hava şartlarında trafikteki diğer kişiler tarafından daha iyi algılanabilmeleri gerekir. Continental’in geliştirdiği LED ışıklı ve opsiyonel ısıtma fonksiyonlu uyarı ceketi giyen kişiyi kazalara karşı korumak için , kişi araçtan ayrıldığı anda LED ışıklar otomatik olarak devreye giriyor. Enerji tasarruflu LED ışıklar, geleneksel reflektörlere ek olarak ceket harici bir ışık kaynağı ile aydınlatılmadığında dahi karanlıkta iyi görünürlüğü sağlıyor.Sürücü koltuğuna yerleştirilen bir eşanjör, LED ışığı ve entegre ısıtma sisteminin pillerini endüktif olarak şarj ediyor. Bu, ceketin her zaman yeteri kadar şarj edilmesi anlamına geliyor. Cekette bulunan ikinci esnek eşanjör ise koltuk eşanjöründen güç alıyor. Farklı malzeme katmanları sayesindegiysi yıkanabiliyor ve sürücü de manyetik alandan daha az etkileniyor. Kumaşa yerleştirilen kablolar pile güç sağlıyor. Pil ve kontrol elektroniği, farklı bir yere, örneğin göğüs cebine yerleştirilebiliyor.Isıtma fonksiyonunun konforu artırmanın çok ötesinde avantajlar sunduğunu söyleyen“Giderek yaygınlaşan elektrikli nakliye araçlarında, ceket ısıtma sistemi ile sürücü kabinini ısıtmak için gerekli olan enerji tüketimi yüzde 90'a varan oranda azaltılabilir. Burada kabinden ziyade sürücü ısındığından daha fazla enerji tasarrufu sağlanabilir.“ diyor.Gelecekte elektriği ileten malzemeler vemalzemeye yerleştirilen iletken ve kaplanabilir bir polimer bileşen sayesinde, bir milimetre dahi ısıtma kablosuna gerek kalmadan cekette istenilen sıcaklığa ulaşılabilecek. Elektrik malzeme içerisinden geçtiğinde doğrudan ısıya dönüşüyor.,“Bunun sonucunda yüzey oldukça düşük seviyede elektrik girişiyle bir kaç saniyede tamamen ısınabiliyor” diyerek ısıtma fonksiyonunun yakın gelecekte sağlayacağı avantajlara ve fırsatlara dikkat çekiyor.