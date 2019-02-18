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Hafif ticari araç LeasePlan’den kiralanır

18 Şubat 2019, 11:11

LeasePlan, yeni hafif ticari araç kampanyalarını açıkladı.

Merkezi Amsterdam’da bulunan ve 5 kıtada 32 ülkede 1.8 milyondan fazla aracın yönetimini yapan LeasePlan;van, kamyonet ve pikap sınıflarındaki hafif ticari araçların kiralanmasına olanak tanıyan yeni karayolları yönetmeliğinin yıl başında yürürlüğe girmesinin hemen ardından kiralanabilir ticari araç seçeneklerini müşterilerin beğenisine sunmaya başladı.Web sitesi üzerinden fiyatlarını yayınlayan öncü şirket LeasePlan,aylık 2 bin 189 TL'den başlayan fiyatlarla Fiat Fiorino Pop, 2 bin 295TL'den başlayan fiyatlarla Fiat Doblo Easy, 2 bin 529 TL'den başlayan fiyatlarla Ford TourneoCourier Trend, 2 bin 985 TL'den başlayan fiyatlarla Volkswagen Caddy Trendline kiralama kampanyalarıyla dikkat çekiyor. Kampanya seçeneklerinin ilerleyen günlerde artması ve hem uygun maliyet hem de iş koluna özel farklı hacim ve üst yapı imkânları sunan hafif ticari araçların, binek araç kullanıcısı şirketlerin de ilgisini çekmesi bekleniyor.



LeasePlan Türkiye Genel Müdürü Türkay Oktay, konu ile ilgili olarak“Ticari araçların kiralanabilmesi ile artık özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler ticari araç satın almak zorunda kalmayacak, bu sayede sermayelerini daha verimli şekilde kullanabilecekler. Aynı zamanda operasyonel filo kiralamanın en büyük faydalarından birisi olan filo yönetimi ile kendi işlerine odaklanabilecekler.Dünyanın birçok ülkesinde ticari araç kiralama tecrübesine sahip bir şirket olarak özellikle KOBİ’ler başta olmak üzere tüm şirketleri bu avantajlı kiralama fırsatından ve ekonomik fiyatlardan yararlanmaya davet ediyoruz” açıklamasında bulundu.



