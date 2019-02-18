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Dacia’dan günlük 39.90TL’den başlayan ödeme fırsatı

Dacia’dan günlük 39.90TL’den başlayan ödeme fırsatı

Tarih 18 Şubat 2019, 11:06

Dacia’dan avantajlı fiyatlar

Kampanya kapsamında Dacia Sandero 39TL, Dokker 49.90TL ve Duster 59.90TL gibi cazip günlük ödeme seçenekleri ile müşterilerin beğenisine sunuluyor. Kampanyada bir yıl uzatılmış garanti hakkının yanı sıra Dacia Kasko’da anında 1.000TL indirim imkanı sunuluyor. Artan ödeme seçeneği ile yeni bir Dacia sahibi olmak isteyen müşteriler, yüzde 1,99 faiz oranından faydalanıyor.
 
Artan ödemeli kredi kampanyasından yararlanmak istemeyen müşteriler için Dokker modelinde 50.000 TL kredi, 12 ay vade seçeneği için sıfır faiz fırsatı yer alıyor.

 

 

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Vahit MAHMATLI
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