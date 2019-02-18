Renault’dan peşinata taksit fırsatı

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18 Şubat 2019, 11:04

Renault,Şubat ayında tüm binek ve hafif ticari modellerinde avantajlı fiyatlar ve artan ödemeli kredi seçenekleri sunuyor.

Müşteriler, artan ödemeli kredi kampanyası kapsamında 30.000TL peşinat ve aylık 1.500TL’den başlayan taksit seçenekleri ile Renault sahibi olma fırsatı buluyor. Kampanya dahilinde Clio HB modeline30.000TL peşinat ile 1.500TL’den başlayan taksitlerle sahip olunabiliyor. MeganeSedan’da35.000TL peşinat ile 2.000TL aylık taksit avantajı sunulurken Captur modeli için 40.000TL peşinat ile 2.000TL aylık taksit bulunuyor. Kampanyada Kadjar ise 55.000TL peşinat ve 3.000TL gibi cazip aylık ödeme seçenekleri ile satışa sunuluyor. Artan ödeme seçeneği için 1,99 faiz oranı yer alıyor.Artan ödemeli kredi kampanyasından yararlanmak istemeyen hafif ticari araçmüşterileri için 60.000TL kredi ve 12 ay vade seçeneğiiçin sıfır faiz fırsatı devam ediyor.