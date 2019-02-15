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ZES istasyonları elektrikli araçlar için hızlı şarj konforu sunmaya başladı

15 Şubat 2019, 14:25

Zorlu Enerji Solutions (ZES), Gemlik Oksijen tesislerinde hızlı şarj hizmeti veriyor.



Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de kullanımı gittikçe yaygınlaşan elektrikli otomobiller; çevreci, tasarruflu, sıfır emisyonlu ve aynı zamanda gürültüsüz olmaları nedeniyle tüketiciler tarafından tercih ediliyor. Hayata geçirdiği yeni nesil teknolojilerle “geleceğin enerji şirketi” olma yolunda hızla ilerleyen Zorlu Enerji ise 2018 yılında kurduğu Zorlu Energy Solutions (ZES) ile elektrikli araçlar için şarj istasyonları hayata geçirmeye devam ediyor. Sadece şehir içi kullanım için değil, aynı zamanda şehir dışı seyahatlerde de elektrikli araç sahiplerinin ulaşımını kolaylaştırmak ve onlara kesintisiz bir sürüş deneyimi sunmak için çalışmalarına devam eden ZES, bu kapsamda İstanbul-Bursa arasını 1,5 saate indiren yeni otoyol Körfez Geçişi üzerinde bulunan, O3 Dilovası, O37 Orhangazi ve O68 Gemlik Oksijen tesislerinde hızlı şarj hizmeti veriyor. Sunduğu konfor, lezzet alternatifleri, alışveriş seçenekleri ve ortak alanlardaki hijyen hassasiyetiyle; yolcuların en çok tercih ettiği mola noktalarından olan tesislerdeki ZES istasyonları, aynı anda 4 aracı hızlı şarj edebiliyor ve araçlar 30 dakika içinde yüzde 80 oranında şarj seviyesine ulaşıyor.



Hedef 200 istasyon

Toplam 23 farklı noktada elektrikli şarj istasyonlarıyla hizmet veren ZES istasyonlarının, 2019 sonuna kadar 200’e çıkarılması hedefleniyor. Bu sayede kullanıcılar, Türkiye’nin birçok bölgesine şarj problemi yaşamadan rahatça yolculuk yapabilecek. Şarj istasyonlarının artması, elektrikli araç ekosistemine de katkı sunarken birçok elektrikli araç markasının da Türkiye pazarına giriş sürecini hızlandırması anlamına geliyor.



Saatlik elektrikli araç hizmeti

Her geçen gün arttırdığı elektrikli şarj istasyon ağıyla tüketicilerine sunduğu hizmeti genişleten ZES’e ilave olarak Zorlu Enerji’nin elektrikli araç ekosistemine katkıda bulunmak için “electrip” adında saatlik kiralama hizmeti de bulunuyor. Electrip’le tüketiciler belirlenen ZES istasyonlarından mobil uygulama üzerinden randevu sistemiyle elektrikli araç kiralayabiliyorlar. Şimdilik İstanbul’da hizmet veren electrip’den yakında diğer şehirlerde de faydalanılabilecek.



