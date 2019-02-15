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Transfüzyon Teknolojisi’nin Türkiye’deki tek uygulayıcısı AKO Akü

Transfüzyon Teknolojisi’nin Türkiye’deki tek uygulayıcısı AKO Akü

Tarih 15 Şubat 2019, 14:14

Transfüzyon Teknolojisi,Türkiye’de sadece AKO Grup bünyesinde yer alan AKO Akü tarafından sunuluyor.

Akünün ömrünü uzatan ve son kullanım gününe dek yüksek performans sunan Transfüzyon Teknolojisi, aynı zamanda üretim maliyetlerine getirdiği iyileşme sayesinde, AKO Akü’nün ihracat alanında rekabet gücüne katkı sağlıyor.

Yüzde 28 daha uzun akü ömrü, ömür boyu yüksek kullanım performansı


Akü üretiminde teknolojinin zirvesi kabul edilen Matrix Press (Punch) ve Kaizen Tüneli üretim modelleriyle üretim yapan Türkiye’nin tek üreticisi AKO Akü’nün, 2019 yılı başından itibaren, Transfüzyon Teknolojisi’ni de seri üretimde devreye alarak, öncü konumunu daha da pekiştirdiğini belirten AKO Akü Genel Müdürü Dr.Hulki Büyükkalender, “Ar-Ge ve ekipman alanında 8 milyon TL’nin üzerinde yatırım ve 3 yıla yayılan çalışmalar sonrasında başarıyla devreye aldığımız ve 2019 yılı başından itibaren seri üretimde kullanmaya başladığımız Transfüzyon Teknolojisi, akünün ömrünü yüzde 28’e varan oranda uzatıyor ve son güne dek, ‘super power’ olarak tabir edilen yüksek performansta kullanım sağlıyor. Tüketicilerimiz, artık bu avantajlara sahip olacak” dedi.










Azalan üretim maliyeti, ihracatta artan rekabet gücü

Dünyada çok az sayıda ülkede kullanılabilen Transfüzyon Teknolojisi’nin, üretim maliyetlerine de olumlu etki yaptığını belirten Dr.Büyükkalender, “Dünyada sınırlı sayıda üreticinin kullanabildiği Transfüzyon Teknolojisi, üretim maliyetlerimizde yüzde 2’nin üzerinde iyileşme sağladı. İlk bakışta bu rakam çok yüksek gözükmese de, özellikle ihracat pazarlarımızda küresel rakiplerimize karşı bize önemli avantaj sağlıyor. Bu teknolojiyi, ekstrem kullanım özellikleri sunan ihracat pazarlarımızdan Kuveyt’te 50°C’nin üzerinde, Rusya‘da -35°C’nin altında seyreden hava sıcaklıklarında, sahada test ettik ve başarılı sonuçlar aldık. Saha testleri öncesi laboratuvar çalışmalarını ise, daha da ekstrem koşullarda, + 75 ile -40°C’nin arasında değişen sıcaklıklarda gerçekleştirdik” şeklinde konuştu.

Ar-ge çalışmaları küresel rekabette türkiye’yi öne çıkarmak hedefiyle aralıksız sürüyor

AKO Akü fabrikasının, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı Ar-Ge Merkezi statüsüne sahip olduğunu anımsatan AKO Genel Müdürü Dr.Hulki Büyükkalender, “Ar-Ge çalışmalarımızla sektörümüzde küresel rekabette ön plana çıkacak atılımlar için sürekli bir çalışma içerisindeyiz. 30 konu başlığında araştırma çalışmalarımız sürüyor; bunlardan 7’sinde 1 yıl içinde sonuç alabilecek seviyeye geldik. Bunlardan bazıları, Türkiye açısından da stratejik önem taşıyor ve hatta sektörümüzde dünyada ilk olacak çalışmalar olma özelliğine sahip bulunuyor. Bu çalışmalarda başarılı sonuçlara imza atıp, ülkemizi küresel rekabet arenasında ön plana çıkaracak adımları atma konusunda azimliyiz” dedi.

 

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