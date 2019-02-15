Volvo Trucks’tan 5 özel üretim itfaiye kamyonu

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15 Şubat 2019, 14:03

Volvo Trucks, Volkan İtfaiye’ye,İGA’nın İstanbul Havalimanı’nda kullanması 5 adet Volvo Trucks FMX 6x6 model tahrik sistemli kamyon satışı gerçekleştirdi.

Temsa İş Makinaları’nın distribütörlüğünü yürüttüğü Volvo Trucks, üstyapı uygulamaları için gereken tüm teknik desteği vererek, gerek kamu ihalelerine ya da firmalara, gerekse ihracata yönelik özel ekipmanlı üstyapılı araçlar sunabilme kabiliyetiyle pazarda rakiplerinden farklılaşıyor.





Son olarak İGA, Volkan İtfaiye’nin üstyapısını hazırladığı 5 adet Volvo Trucks FMX 6x6 model tahrik sistemli aracı satın aldı. 4’ü yangın müdahale aracı, 1’i ise yer hizmetleri aracı olarak İstanbul Havalimanı’nda kullanılmak üzere alınan Volvo Trucks FMX 6x6 araçlar, en iyi performansı gösterecek şekilde modifiye edildi. Sunduğu üst yapı çözümleriyle farklılaşan Volvo Trucks’ın geniş ürün portföyünden arazi ve normal yol koşullarına uygun aracı Volvo Trucks FMX 6x6 çeker tahrik sistemli modeli öncelikle itfaiye aracına uygun bir şekilde çift kabin olarak tercih edildi. Daha sonra araçlar, havalimanı gibi olası yangın durumunda hızlı ve yerinde müdahalenin büyük önem taşıdığı bir lokasyonun ihtiyaçlarına uygun olarak terzi usulü üretildi. Yüksek performans için Volvo Trucks’ın güçlü D13K540 13 litre-540HP Euro6 motoru ile birlikte tam otomatik Powertronic şanzıman ve buna uygun PTO kullanıldı. İtfaiye araçlarında dingil mesafesinin uzunluğunun önemli olması sebebiyle, standart 4600 mm’den 5100 mm’ye uzatıldı, şasi üzerindeki komponentler müşteri ihtiyacına göre yeniden konumlandırıldı. Araçlarda ayrıca 395/85 R20 tek tip büyük lastikler kullanıldı. Araçlar, itfaiye araçları ve yangın pompaları alanında yenilikçi üretim teknikleriyle öne çıkan firma Volkan İtfaiye tarafından üzerine yangın söndürme üst yapısının yerleştirilmesi sonrasında İGA’ya teslim edildi.





İstanbul Havalimanı’nda kullanılmak üzere ihtiyaca uygun olarak modifiye edilen Volvo Trucks araçların teslimatı, İGA Hava Tarafı Operasyon Direktörü Ozan Karakış, Volkan İtfaiye Genel Müdürü Yaşar Tecim ve Temsa İş Makinaları Kamyon Grup Satış Müdürü Kıvanç Kızılkaya’nın katılımıyla gerçekleşti.







Araçların, İstanbul Havalimanı’nda uçuş ve yer emniyetinin sarsılmaz koruyucusu Havaalanı İtfaiyesi – Aircraft Rescue Fire Fighting (ARFF) ekibinin uçak, bina ve tesis yangınlarında kullanımı için alındığını belirten Araçların, İstanbul Havalimanı’nda uçuş ve yer emniyetinin sarsılmaz koruyucusu Havaalanı İtfaiyesi – Aircraft Rescue Fire Fighting (ARFF) ekibinin uçak, bina ve tesis yangınlarında kullanımı için alındığını belirten

İGA Hava Tarafı Operasyon Direktörü Ozan Karakış, “Havaalanlarında meydana gelen hava aracı kaza kırım ve yangın olaylarına müdahale süresi çok kritik bir kriterdir. İhbarın alınmasından itibaren 3 dakika içerisinde müdahale edilmesi zorunludur. Araçların taşıdığı yüksek miktardaki su ve yangın söndürme köpüğü, olayların kaplamalı yüzeyler dışında arazi şartlarında da meydana gelebilecek olması, aracın çok kısa sürede azami hıza çıkmasını ve arazi şartlarına uygun olmasını gerektirmektedir. Bu bağlamda Volvo Trucks tarafından sağlanan araçlar tüm şartları başarı ile karşıladığı için tercih sebebi olmuştur.” diyerek konunun önemine dikkat çekti.































Teslimat töreninde, Volvo Trucks’ın İstanbul Havalimanı’nda kullanılacak kamyonlar için gösterdiği ayrıcalıklı hizmet ve desteğinden duydukları memnuniyeti dile getiren Volkan İtfaiye Genel Müdürü Yaşar Tecim ise sözlerine şöyle devam etti: “Bizim için güvenlik çok önemli. Yaptığımız işin doğası insanların güvenliğini sağlamak üzere. Tabi bunu yapabilmek için önce kendi güvenliğinizi sağlama almanız gerekir; ki başkalarına da yardım edebilin. Bu anlamda tüm dünyada güvenlik denilince akla gelen ilk marka olan Volvo Trucks’ı tercih ettik. Ayrıca ihtiyaçlarımız konusunda bize yardımcı olabilecek deneyim ve yetkinliğe sahip olan Temsa İş Makinaları bu süreçte bize büyük destek verdi. Gerek ürün kalitesi gerekse Volvo Trucks ürünlerinin teknik ihtiyaçlarımızı tam anlamıyla karşılaması işimizi çok kolaylaştırdı. Volvo Trucks Türkiye Distribütörlüğünü yürüten Temsa İş Makinaları yapıcı yaklaşımıyla müşterilerinin çözüm ortağı olmayı hedeflediğini bize gösterdi.”













Temsa İş Makinaları’ndan Kıvanç Kızılkaya da tercih edilmekten dolayı memnuniyetini ve teşekkürlerini dile getirerek, “İstanbul Havalimanı gibi güvenliğin büyük önem taşıdığı bir lokasyonda yine itfaiye gibi can güvenliğini koruma görevi üstlenen çok değerli bir kurumun Volvo Trucks’ı tercih etmesinden dolayı çok mutluyuz. Biz de bu değerli projede yer aldığımız için gurur duyuyoruz. Bu alımın uzun dönemli iş birliğine vesile olmasını diliyorum,” dedi.